Mario da Cruz pendent de si podrà competir a Lenk després de cancel·lar-se les curses de divendres i dissabte

El rider andorrà, Mario Da Cruz. Foto: Arxiu/FAE

Aquests divendres i dissabte, el rider andorrrà, Mario da Cruz, tenia previst competir a les dues proves de la Copa d’Europa de Lenk (Suïssa). Si el divendres es va cancel·lar, ahir dissabte es va repetir la història després d’hores d’espera per a saber si es podria competir.

A Lenk, a més d’aquestes dues curses de Copa d’Europa, hi ha prevista una FIS absoluta, una FIS júnior i el Nacional, però, en el moment de redactar aquesta notícia, no hi havia confirmació oficial sobre si es podran dur a terme.