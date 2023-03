Commemoració a la Seu d’Urgell del Dia Internacional de les Matemàtiques

Cartell de la celebració del Dia Internacional de les Matemàtiques a la Seu (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell s’afegirà aquest dimarts vinent, 14 de març, a la commemoració del Dia Internacional de les Matemàtiques. El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de l’Alt Urgell proposa participar en un repte que tindrà com a fil conductor el conegut cub de Rubik.

L’activitat lúdica es farà a la tarda (17.30 h) al passeig Joan Brudieu. Es proposarà als participants que vinguin amb el seu cub de Rubik i mostrin les seves habilitats per a completar-lo en el mínim temps possible. Alhora, també s’animarà tothom a col·laborar en l’elaboració d’una pintura al carrer relacionada amb les matemàtiques. La proposta té el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.





El joc més venut del món

El protagonista de l’activitat d’enguany, el cub de Rubik, és un trencaclosques mecànic que va ser inventat l’any 1974 per Ernö Rubik, escultor i professor d’arquitectura hongarès. Inicialment ell mateix el va batejar com a “cub màgic”, tot i que finalment es va fer mundialment famós mitjançant el seu cognom, després que l’empresa Ideal Toys el va considerar idoni per a començar-lo a comercialitzar l’any 1980. Al llarg de la dècada dels 80 va esdevenir una de les joguines més populars i estimulants i va tenir un gran èxit entre infants, joves i no tan joves de l’època.

De fet, el cub de Rubik ha esdevingut oficialment el joc més venut del món, amb uns 300 milions d’exemplars adquirits amb dades del 2005. Una xifra que s’ha incrementat aquests darrers anys, quan s’ha tornat a posar de moda i ha estat adoptat també per les noves generacions. Ha esdevingut així un element de la cultura popular i fins i tot ha aparegut en sèries de televisió i pel·lícules.

El seu format clàssic consta d’un cub amb 9 petits quadres a cadascuna de les seves sis cares (54 quadradets en total), de sis colors diferents, i l’objectiu del joc és ajuntar a cada cara tots els quadradets d’un mateix color.

Aquest joc, a més a més, té una base matemàtica. Al llarg de les darreres dècades, diversos matemàtics han publicat les seves solucions, basades en possibilitats i permutacions. També es convoquen concursos per a resoldre el cub en el mínim temps possible, en el mínim de moviments o bé amb un temps limitat. Els més experts l’arriben a resoldre en només 20 moviments. S’ha calculat que el cub té fins a 43 quintilions de posicions possibles (concretament, 43.252.003.274.489.856.000).