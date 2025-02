Marc Font, podi al Campionat d’Espanya de Hard Enduro

En primer terme, el pilot andorrà, Marc Font (@artracing)

Aquest cap de setmana el “Campeonato de España de Hard Enduro” donava el tret de sortida a la localitat andalusa de Pizarra, Màlaga. El pilot andorrà, Marc Font, arribava a la cursa “sense haver-me pogut preparar com a mi m’hagués agradat” i després d’un any marcat per les lesions. “Vaig començar el cap de setmana acabant el pròleg en 23a posició, amb condicions de molta pluja, amb un terra molt lliscant”, assenyala Font.

La tàctica conservadora de no arriscar per a intentar no caure va donar els seus fruits i, en ser una part curta de la competició, n’hi va haver prou per a poder seguir en competició. Dissabte tarda va ser el torn per a la cursa d’una durada de dues hores: “Em vaig poder col·locar sisè sortint des de la posició 23”, remarca el pilot del Principat

Diumenge, torn per a una competició més llarga, en aquesta ocasió tres hores de hard enduro, amb condicions de molta calor i amb un recorregut exigent, on Marc Font va aconseguir adjudicar-se la quarta plaça.

La cursa va ser per a Francesc Moret, amb 40 punts, seguit d’Èric Miguel amb 35 punts i tercer calaix del podi elit sènior per la suma de punts (27) per al pilot andorrà: “disfrutant molt i trobant-me com feia molt temps no em sentia, sorprenent-me a mi mateix en poder aguantar totes les hores de competició a un ritme molt alt”

La propera cita del nacional espanyol serà a Astúries, el cap de setmana del 29 i 30 de març, a Tudela Vegin.





Sobre Marc Font

Marc Font (Ransol, Andorra – 25 de maig 1996) és un pilot de motos polivalent. En els darrers anys ha competit tant en curses de motos sobre gel (Ice Gladiators) com d’enduro.

Al 2023 va aconseguir el seu primer podi al hard enduro al Campionat d’Espanya, amb una tercera posició.

El mateix any, al Mundial, Marc Font va aconseguir una dotzena posició i ser nomenat “pilot de l’any” per la Federació Andorrana de Motociclisme amb 66 vots, per davant del pilot de velocitat Èric Silva (44 vots) i de Gaudi Vall (trial) que va obtenir 24 punts.