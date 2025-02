El Govern vol impulsar els productes locals i exemplars de la raça Bruna d’Andorra al Saló Internacional de l’Agricultura

El ministre, Guillem Casal, saludant la ministra d’Agricultura, Sobirania Alimentària i Boscos, Annie Genevard (SFGA)

Enfortir la relació entre els sectors primaris d’Andorra i França i estrènyer la cooperació en matèria d’agricultura. Amb aquest objectiu el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha desplaçat aquest dimarts i dimecres a la 61a edició del Saló Internacional de l’Agricultura de París. La fira francesa acull més de 600.000 visitants per a compartir experiències, fer pedagogia i descobrir les novetats d’avantguarda en el món agrícola i ramader, en un escenari ideal per a poder també exposar els productes agrícoles andorrans, així com exemplars de la raça local bovina, la Bruna d’Andorra. En aquest sentit, el Ministeri continua treballant per a poder impulsar la participació activa de productors agrícoles i ramaders del país en aquesta fira puntera en el sector de cara al 2026.

En el context de l’estada al saló, el ministre Guillem Casal ha mantingut una reunió bilateral amb la ministra d’Agricultura, Sobirania Alimentària i Boscos, Annie Genevard, on han tractat diverses qüestions vinculades amb l’agricultura i la ramaderia, com ara els brots de malalties que poden afectar la cabana ramadera d’ambdós països. Casal ha traslladat el procés de vacunació i protocol d’actuació que el Govern, juntament amb el sector ramader, va impulsar durant l’any passat per a controlar la malaltia de la llengua blava. Els dos representants s’han compromès a seguir treballant de forma coordinada per a poder afrontar aquelles situacions sanitàries que poden afectar de forma tranversal el sector ramader dels territoris fronterers. Casal també ha exposat a la ministra francesa la voluntat d’Andorra de poder estar present al saló internacional l’any que ve, fet que la ministra hi ha donat ple suport perquè Andorra pugui ser-hi present.

A més, aquest matí de dimarts, el ministre també ha participat en la inauguració de l’estand Ariège situat a l’espai de la regió d’Occitània. Casal s’ha trobat amb la presidenta de la regió, Carol Delgà, la presidenta del Consell departamental de l’Arieja, Christine Téqui i amb el president de la Chambre d’Agriculture de l’Ariejà, Philippe Lacuba, amb els quals ha compartit la voluntat de treballar plegats per a poder promoure els productes locals i estimular la participació activa dels productors locals andorrans a la pròxima edició. Aquesta iniciativa es pot impulsar gràcies a les excel·lents relacions entre Andorra i l’Arieja amb una estreta cooperació en l’àmbit de l’agricultura.