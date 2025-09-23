Un motorista menor d’edat s’accidenta a Andorra la Vella

Aquesta tarda de dimarts, 23 de setembre, s’ha registrat un accident circulació, el qual s’ha saldat amb una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat al punt quilomètric 2,400 de la carretera secundària número 101, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia rebia l’avís alertant del succés a les 14:34 hores d’avui.
Les mateixes fonts policials han assenyalat que en l’incident viari hi ha hagut un únic vehicle implicat. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra. El conductor de la moto, un jove menor d’edat, veí de les valls, de 17 anys, ha resultat ferit en el sinistre.