Set consells que t’ajudaran a acomiadar-te de la panxa

Si vols desfer-te dels quilos de més i cerques acomiadar-te de manera definitiva de la teva panxa, compartim set consells de metges i nutricionistes que t’ajudaran a aconseguir un ventre pla. I més ara que arribarà l’estiu i cal estar en forma i gaudir d’un estat saludable. Estigues atent i pren nota dels consells:
Menjar a poc a poc i mastegant bé cada mos
Afavoreix la digestió, i ens allunya de la inflor abdominal.
Beure aigua en suficients quantitats cada dia
Una hidratació apropiada resulta fonamental perquè el nostre cos optimitzi la crema de greixos i per a evitar la retenció de líquids que pot ser causa d’un ventre prominent.
Incloure en cada àpat fruites, verdures i hortalisses
Ajuden a sadollar-nos amb poques calories i ofereixen nutrients de qualitat que poden afavorir l’aprimament i contribuir a la crema de greixos. Milloren el trànsit intestinal i la hidratació ajudant a prevenir la inflor i la retenció de líquids.
Evitar picar entre hores
El recomanable és espaiar les ingestes i deixar que el nostre aparell digestiu processi el consumit.
Realitzar exercici amb regularitat
La pràctica regular d’activitat física resulta clau per a fomentar la crema de calories i així promoure el descens de pes i la crema de greixos.
Cuidar la postura corporal
Una postura corporal apropiada contribueix a l’assoliment d’un ventre pla.
Evitar l’alcohol i les begudes carbonatades
Aporten calories buides i afavoreixen la inflor abdominal. El més apropiat és optar per l’aigua.
