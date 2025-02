Mans Unides: «Compartir és la nostra riquesa més gran»

El Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives

Mans Unides compleix 65 anys i ens invita a dejunar i a compartir el que bonament puguem amb els qui ho necessiten. En un món on la desigualtat i la pobresa segueixen afectant milions de persones, compartir esdevé una eina fonamental per a construir una societat més justa i equitativa. Mans Unides, una organització “contra la fam”, que van iniciar les Dones d’Acció Catòlica, lidera projectes de desenvolupament a escala global, abordant problemàtiques com la fam, la manca d’educació, i la desigualtat que vulnera els drets de les dones. Col·laborar amb Mans Unides no només és un acte altruista, sinó una inversió en un futur més esperançador per a tothom.

Es pretén transformar vides a través dels projectes de desenvolupament. El valor principal de Mans Unides rau en la seva capacitat per a generar un impacte real i sostenible en comunitats vulnerables. Treballa en més de 50 països, centrant-se en projectes que promouen l’autosuficiència de les comunitats locals. Les aportacions econòmiques dels donants permeten construir escoles, millorar infraestructures sanitàries i garantir l’accés a recursos bàsics, com l’aigua potable. Cada col·laboració contribueix directament a transformar vides i a trencar el cercle de la pobresa. El lema per a la campanya d’enguany «Compartir és la nostra riquesa més gran», aprofundeix en projectes d’ajuda entre els països i comunitats, basats en el gran valor del compartir solidàriament.

Mans Unides es caracteritza pel seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes. Les seves Memòries anuals, accessibles públicament, detallen com es gestionen els fons rebuts i quin impacte tenen els projectes duts a terme. Aquesta transparència reforça la confiança dels donants i assegura que cada euro aportat s’inverteix de manera responsable i efectiva.

Cal unir forces per a lluitar contra la fam. Ja que la fam segueix essent un dels reptes més urgents del nostre temps. Segons Nacions Unides, més de 800 milions de persones pateixen desnutrició severa. La campanya anual de Mans Unides consciencia la societat i recapta fons per a combatre la fam des de l’arrel. Col·laborar amb Mans Unides significa sumar esforços per a garantir que totes les persones tinguin accés a una alimentació digna. A més de les aportacions econòmiques, Mans Unides ofereix diverses maneres d’implicació: des del voluntariat fins a la participació en activitats de sensibilització i campanyes. Aquesta diversitat permet que tothom pugui contribuir segons les seves possibilitats i capacitats, fomentant un esperit comunitari i solidari.

Col·laborar amb Mans Unides és molt més que fer un donatiu; és apostar per un model de cooperació basat en la dignitat, el respecte i la solidaritat. És un acte que reflecteix el compromís amb un món més just i amb el benestar de les generacions futures. En un moment en què els desafiaments globals requereixen solucions col·lectives, us invito a unir-vos a la causa de Mans Unides. Quan col·laborem amb Mans Unides, esdevenim part d’un moviment que creu fermament que la lluita contra la pobresa és una responsabilitat compartida. Junts podem construir un món on ningú no quedi enrere, i sabem que ho fem a Aquell que va dir “tenia fam i em donàreu de menjar” (Mt 25,35).





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell