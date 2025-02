Coberta del llibre infantil “Puppet”

Títol: Puppet

Escriptor: David Almond

Il·lustradora: Lizzy Steward

Traducció: Míriam Cano

Editorial: Bambú

Pàgines: No especificat

Edat: A partir de 10 anys

Una història plena de màgia sobre la creació i el cicle de la vida, a càrrec de dos autors d’èxit.

En Silvester decideix crear un darrer titella. És una coseta estranya, que no s’assembla a res que hagi fet abans. Quan en Silvester li parla, en Puppet li respon. Quan en Silvester l’aixeca, comença a caminar… I, un matí, en Silvester agafa en Puppet de la mà i s’atreveix a treure’l a veure món. Què hi trobaran, a fora? Doncs hi trobaran moltes sorpreses, molts perills i moltes meravelles.





Altres dades