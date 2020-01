El cònsol de Sant Julià creu que el clima laboral és molt millorable. Josep Majoral diu que actualment hi ha una problemàtica que cal resoldre. No entra en detalls, però assegura que vol reunir-se amb l’associació de treballadors i també amb la resta del col·lectiu per mirar de solucionar-ho.

La nova majoria comunal de Sant Julià de Lòria es vol trobar amb el personal del comú la setmana vinent per presentar el nou equip comunal i el titular de cada conselleria.

Josep Majoral diu que el treballador és important i que cal trobar solucions a les problemàtiques que hi ha actualment. Situació que ja va copsar durant la campanya electoral.

Avança que es tractaria d’un problema de coordinació i “manca de transversalitat” entre departaments “per treballar de forma homogènia i per al ciutadà”, que ha generat un clima laboral tens. Afirma que vol “copsar de primera mà amb tots els treballadors quins són els neguits i posar solucions”.

Ha afegit que crearan un departament de recursos humans fins ara inexistent i que considera molt necessari en una administració que gestiona prop de 200 treballadors.

Majoral també ha parlat dels càrrecs de confiança, que encara no ha determinat. Abans vol parlar amb els de l’anterior comú “per respecte”. Vol “mantenir la prudència i parlar amb tots ells abans de fer res”. “Un cop ho valorem, decidirem si continuen o no”.

També ha parlat de la minoria comunal, a qui estén la mà per treballar. Recorda que un dels projectes que preveien al programa electoral era la participació ciutadana, que també volen aplicar en el funcionament intern amb els tres consellers de Desperta Laurèdia.