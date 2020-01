Durant la darrera setmana el cos de policia ha detingut a 22 persones. La majoria d’elles per pressumptes delictes relacionat amb drogues o conduir sota els efectes de l’alcohol.

El comunicat emès pel cos diu el següent:

Delictes contra la salut publica:

– El 30/12/2019 a les 01:13 hores al Pas de la Casa, dos homes no residents, tots dos de 27 anys, per possessió de 0’7 grams de cocaïna, 1’1 grams de marihuana i 5’8 grams de haixix, requerits en un domicili particular per sorolls.

– El 03/01/2020 a les 20:30 hores a la frontera del DCNJ, un home no resident de 27 anys, per possessió d’1 gram d’èxtasis, accedia al Principat en un turisme particular.

– El 05/01/2020 a les 07:30 hores a la frontera del riu Runer, un home no resident de 22 anys, per possessió de 0’7 grams de cocaïna, accedia al Principat en un turisme particular.

– El 05/01/2020 a les 13:05 hores a Escaldes-Engordany, un home no resident de 26 anys, per possessió de 0’8 grams de cocaïna, control rutinari dels ocupants d’un turisme, anant l’interessat de passatger.

Delictes contra el patrimoni:

– El 05/01/2020 a les 23:10 hores a Escaldes-Engordany, un home no resident de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte de danys.

Requerits ja que el detingut s’ha discutit amb la seva parella, posant-se aquest molt nerviós, causant danys a dos turismes i una motocicleta estacionats -cops de peu i de puny, trencant retrovisors i danys a la xapa-.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 30/12/2019 a les 18:05 hores, un home resident de 39 anys, amb una taxa de 1’90 g/l., control rutinari.

– El 31/12/2019 a les 20:33 hores, una dona resident de 47 anys, amb una taxa de 1’72 g/l., accident danys materials.

– El 02/01/2020 a les 14:55 hores, un home resident de 55 anys, amb una taxa de 1’07 g/l., control rutinari.

– El 02/01/2020 a les 20:14 hores, un home no resident de 19 anys, amb una taxa de 1’91 g/l., accident danys materials.

– El 03/01/2020 a les 03:10 hores, un home no resident de 19 anys, amb una taxa de 2’06 g/l., control rutinari.

– El 03/01/2020 a les 04:22 hores, un home resident de 27 anys, amb una taxa de 1’31 g/l., control rutinari.

– El 03/01/2020 a les 04:13 hores, un home resident de 24 anys, amb una taxa de 1’23 g/l., control rutinari.

– El 04/01/2020 a les 03:20 hores, un home no resident de 34 anys, amb una taxa de 1’20 g/l., control rutinari.

– El 04/01/2020 a les 04:00 hores, un home resident de 38 anys, amb una taxa de 1’91 g/l., endemés com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-, accident de danys materials.

– El 04/01/2020 a les 04:10 hores, un home no resident de 33 anys, amb una taxa de 1’07 g/l., control rutinari.

– El 5/01/2020 a les 04:55 hores, un home resident de 37 anys, amb una taxa de 1’46 g/l., control rutinari.

Detencions per altres delictes:

– El 30/12/2019 a les 00:55 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 47 anys, com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i la funció pública.

Requerits en una pensió d’Escaldes-Engordany, ja que el detingut ha entrat en una habitació on anteriorment havia estat allotjat, trencant la porta d’un cop de peu (danys per valor superior als 1.000 €). En intervenir, aquest té una actitud agressiva envers els agents interventors.

– El 01/01/2020 a les 08:37 hores a Escaldes-Engordany, una dona i un home no residents de 39 i 26 anys respectivament, com a presumptes autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, endemés l’home una contravenció penal de danys.

Requerits en un hotel d’Escaldes-Engordany, ja que una parella s’han agredit mútuament i l’home a causat desperfectes a la cambra de l’hotel.

– El 02/01/2020 a les 23:15 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic.

Requerits per part del personal de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que estan atenen una dona que hauria estat agredida per la seva parella.

– El 05/01/2020 a les 06:37 hores a Andorra la Vella, un home resident de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del seu permís de conduir-.