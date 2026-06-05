L’Spartan “kids” dona el tret de sortida al 10è aniversari espartà a Encamp

Prop de 800 infants i joves de l’escoles de primària i secundària d’Encamp i del Pas de la Casa han donat el tret de sortida a la primera jornada de l’Spartan Race Encamp-Andorra 2026, que enguany celebra deu anys i que s’està desenvolupant des d’avui divendres i fins diumenge al centre d’Encamp. L’Spartan Kids ha començat a les 9:30 hores des de l’aparcament descobert del costat del parc de l’Ossa amb recorreguts d’entre 1 i 3 quilòmetres en funció de l’edat dels participants.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha mostrat la satisfacció del Comú amb la participació infantil en esdeveniments com aquesta cita internacional, que promou l’activitat física entre els més joves, i que es tracta “d’una cursa esportiva, en un primer moment, però també de companyerisme, de superar els obstacles”. Marot ha agraït la participació dels centres escolars de la parròquia, especialment a tot el professorat i equips docents, així com la feina dels centenars de voluntaris que aquest cap de setmana estaran a Encamp per a la cita esportiva que agruparà més de 4.200 inscrits entre dissabte i diumenge. Marot ha insistit en que «des del Comú hem impulsat, una any més, aquest esdeveniment per la bona valoració rebuda per part de les escoles i les famílies».
Informació sobre les proves del cap de setmana, AQUÍ!