Encamp celebra aquest cap de setmana deu anys d’Spartan Race amb 4.200 participants

Encamp es prepara per celebrar del divendres al diumenge -5 al 7 de juny- la desena edició de l’Spartan Race, una de les proves d’obstacles amb més reconeixement internacional i que s’ha consolidat en el calendari esportiu de la parròquia. Enguany, l’esdeveniment ha tornat a batre rècord d’inscripcions amb 4.200 corredors, dels quals un 49% de la participació és espanyola mentre que el 51% restant prové d’altres nacionalitats.
El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha agraït l’esforç i la col·laboració de totes les parts durant aquesta dècada i ha fet èmfasi en el fet que “és molt congratulant arribar a aquests 10 anys, on ens ha passat de tot, amb una Covid enmig, amb una prova que va començar a Grau Roig i ha estat un encert traslladar-la al centre de la parròquia”. El conseller d’Esports també ha fet especial agraïment a establiments, veïns i visitants de la vila d’Encamp i ha recordat que s’instal·larà el village a la plaça dels Arínsols, així com una gran carpa de restauració per a tots els participants i acompanyants.
Pel que fa a dades d’ocupació, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha fet èmfasi en el fet que situar el village al centre d’Encamp “és donar un plus d’activitats diferents” i que “l’impacte indirecte de l’Spartan Race al país és de gairebé 2 milions d’euros”. Budzaku ha detallat que és una prova que compta amb una satisfacció global dels participants superior al 8 sobre 10 i que un 8,7 la recomanarien.
El director d’Spartan Espanya i Andorra, Àngel Sanz, ha destacat que “l’Spartan és millor ara que fa 10 anys” per l’esforç de tothom, “però sobretot per la feina del Comú d’Encamp i el suport d’Andorra Turisme”. Sanz també ha exposat dades “que només es donen a la prova d’Andorra”, com per exemple que un 55% dels participants mai havia visitat Andorra o que per a un 33% és la primera vegada que s’inscriu a l’esdeveniment. “Dades com aquestes no és donen arreu. Andorra i Encamp és on molta gent vol iniciar-se a la que, al meu entendre, és la carrera més dura d’Europa. Que vulguin fer-ho aquí no és pel repte esportiu, que ho poden trobar a altres llocs, sinó perquè han entès que és el millor lloc on trobar l’essència espartana”.
L’Spartan Race d’enguany, amb motiu del desè aniversari, comptarà amb un marxandatge especial i retrà una sèrie d’homenatges a participants i guanyadors històrics.
Curses i obstacles per a tothom
El tret de sortida de l’Encamp-Andorra Spartan Weekend 2026 serà el divendres, 5 de juny, amb la Kids Race, un recorregut d’entre 1 i 3 quilòmetres de distància amb més d’una desena d’obstacles. La cursa infantil comptarà amb la participació de prop de 800 alumnes de les escoles d’Encamp i el Pas de la Casa. “S’ha convertit en una referència a Europa. Això que fem a Andorra no s’ha fet a cap altre lloc”, segons ha destacat Sanz.
Pel que fa al dissabte, 6 de juny, Encamp acollirà les modalitats Ultra -la més llarga, amb 50 quilòmetres i 60 obstacles-; Beast -21 quilòmetres i 30 obstacles-; i part de l’Sprint -5 quilòmetres amb 20 obstacles-.
Finalment, diumenge 7, serà el torn per a la resta de la competició Sprint i per a la Super, on els participants hauran de superar 25 obstacles durant un recorregut de 10 quilòmetres.
Afectacions de trànsit
L’Spartan Race suposarà algunes afectacions a la xarxa viària d’Encamp durant aquest cap de setmana. Pel que fa a la circulació, l’avinguda Joan Martí (des de la rotonda Prat de Genil fins a la cruïlla de l’avinguda Rouillac) quedarà tallada de les 9:15 de divendres fins a les 20 hores del 7 de juny. Només s’obrirà el pas a veïns de la zona del carrer René Baluard, plaça del Consell, carrer dels Arínsols i Girauda.
Els aparcaments comunals de Les Feixes del Funicamp i del Prat de l’Areny estaran tancats per a acollir proves i l’arribada de l’Spartan.
Les línies nacionals de transport públic L2 i L4 anul·laran les parades que van des de la rotonda de Prat de Genil fins a la que connecta la CG2 amb l’avinguda François Miterrand i s’habilitarà un recorregut provisional per l’avinguda de Joan Martí i la CG2.