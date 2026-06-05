Pirineu365 inicia l’estiu amb una àmplia oferta d’activitats per a gaudir de la natura, l’esport i la competició

Les estacions de muntanya de Pirineu365, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han presentat l’oferta d’activitats prevista per a aquest estiu a les estacions de muntanya, que aniran obrint progressivament a partir d’aquest dissabte. Els equipaments turístics d’FGC són un exemple clar de l’aposta de la companyia per a promoure una oferta desestacionalitzada i diversificada amb activitats per a tots els públics i durant les diferents èpoques, els 365 dies de l’any, per a gaudir de la natura, l’esport, la competició i l’aire lliure. Unes activitats emmarcades en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, la promoció del territori on s’ubiquen les estacions de muntanya i l’accessibilitat i la transformació digital.
Durant la temporada 2026, les persones visitants gaudiran d’un total de 173,85 quilòmetres d’itineraris marcats per a la pràctica de senderisme i trail running. La Molina ofereix 12 itineraris amb 27,41 km totals, Vall de Núria compta amb 13 rutes de passeig (23,56 km) i 3 de trail running (12,61 km), Vallter disposa de 9 itineraris de passeig (44,04 km) i 3 de trail running (43,5 km) i Boí Taüll presenta 6 rutes amb un total de 22,73 km. L’oferta també inclou 74 activitats d’esport i natura, 7 circuits de Bike Park i 14 punts de restauració, entre d’altres.
La Molina inaugurarà la temporada d’estiu el 20 de juny i obrirà diàriament fins al 6 de setembre. A partir de llavors, s’hi podrà accedir els dissabtes i diumenges de setembre, a més del divendres 11, i finalitzarà la temporada el cap de setmana del 4 al 6 d’octubre. A més, aquest cap de setmana, del 5 al 7 de juny, l’estació acollirà la Copa d’Europa de Descens i els Campionats d’Espanya de Cross Country. Vall de Núria, que obre tot l’any, combinarà aquest estiu l’experiència del Cremallera amb una àmplia oferta familiar; Boí Taüll donarà el tret de sortida a l’estiu el 20 de juny i obrirà fins al 30 d’agost; i Vallter iniciarà la temporada l’1 de juliol i fins al 30 d’agost. Esport i Port Ainé, que no obren a l’estiu, col·laboren en la promoció turística del territori, que ofereix multitud de propostes per a tots els públics.
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