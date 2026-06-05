Pirineu365 inicia l’estiu amb una àmplia oferta d’activitats per a gaudir de la natura, l’esport i la competició

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In: Pirineu
Bella panoràmica de La Molina
Bella panoràmica de La Molina (la Volta)

Les estacions de muntanya de Pirineu365, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han presentat l’oferta d’activitats prevista per a aquest estiu a les estacions de muntanya, que aniran obrint progressivament a partir d’aquest dissabte. Els equipaments turístics d’FGC són un exemple clar de l’aposta de la companyia per a promoure una oferta desestacionalitzada i diversificada amb activitats per a tots els públics i durant les diferents èpoques, els 365 dies de l’any, per a gaudir de la natura, l’esport, la competició i l’aire lliure. Unes activitats emmarcades en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, la promoció del territori on s’ubiquen les estacions de muntanya i l’accessibilitat i la transformació digital.

Durant la temporada 2026, les persones visitants gaudiran d’un total de 173,85 quilòmetres d’itineraris marcats per a la pràctica de senderisme i trail running. La Molina ofereix 12 itineraris amb 27,41 km totals, Vall de Núria compta amb 13 rutes de passeig (23,56 km) i 3 de trail running (12,61 km), Vallter disposa de 9 itineraris de passeig (44,04 km) i 3 de trail running (43,5 km) i Boí Taüll presenta 6 rutes amb un total de 22,73 km. L’oferta també inclou 74 activitats d’esport i natura, 7 circuits de Bike Park i 14 punts de restauració, entre d’altres.

La Molina inaugurarà la temporada d’estiu el 20 de juny i obrirà diàriament fins al 6 de setembre. A partir de llavors, s’hi podrà accedir els dissabtes i diumenges de setembre, a més del divendres 11, i finalitzarà la temporada el cap de setmana del 4 al 6 d’octubre. A més, aquest cap de setmana, del 5 al 7 de juny, l’estació acollirà la Copa d’Europa de Descens i els Campionats d’Espanya de Cross Country. Vall de Núria, que obre tot l’any, combinarà aquest estiu l’experiència del Cremallera amb una àmplia oferta familiar; Boí Taüll donarà el tret de sortida a l’estiu el 20 de juny i obrirà fins al 30 d’agost; i Vallter iniciarà la temporada l’1 de juliol i fins al 30 d’agost. Esport i Port Ainé, que no obren a l’estiu, col·laboren en la promoció turística del territori, que ofereix multitud de propostes per a tots els públics.

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