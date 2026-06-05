Una recreació històrica reproduirà els combats a les fortificacions de Vilamur durant la Guerra Civil

Vilamur, al Pallars Sobirà, acollirà aquest dissabte, 6 de juny, la segona edició de la recreació històrica de la Guerra Civil al Pallars, a les fortificacions del Tossal de Sant Joan de Vilamur. Es tracta d’un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Soriguera que té com a objectiu posar en valor els vestigis de la Guerra Civil conservats en aquest indret. La recreació comptarà amb la participació de quatre grups especialitzats que escenificaran tant les unitats franquistes com les republicanes. L’historiador i coordinador de la iniciativa, Oriol Riart, ha destacat la importància d’aquest indret, que té sis nius de metralladores, trinxeres restaurades, parapets i llocs de tirador.
Recórrer aquest espai permetrà als participants acostar-se a la història des dels seus mateixos escenaris, cosa que facilitarà poder empatitzar amb les situacions i emocions viscudes pels joves que van haver de participar en la lluita. «La representació acostarà al passat mitjançant la reconstrucció d’uns esdeveniments històrics, en aquest cas vinculats a la Guerra Civil, amb la màxima fidelitat i rigor possible», ha explicat Riart. Per aquesta raó s’utilitzaran elements materials originals coetanis als fets (uniformes, armes inutilitzades, equipaments, vehicles o documentació). Aquesta posada en escena farà possible que els espectadors tinguin una aproximació més «tangible i atractiva de la guerra civil» i a la història en general.
La proposta pretén exposar un recorregut on es podran veure, mitjançant diferents diorames i actuacions teatralitzades, algunes de les escenes de la vida dels combatents al front, com una ubicació de comandament, un d’observació i transmissions, una secció de metralladores o un comboi d’avituallament, així com explicacions de les principals característiques i material del Batalló Pirinenc.
Una trentena d’actors recreacionistes de cinc associacions
La recreació comptarà amb la participació de grups especialitzats que recrearan tant les unitats franquistes com les republicanes. En total una trentena de recreacionistes de les següents associacions i grups de recreació de la Guerra Civil espanyola: Associació Catalana de Col·leccionistes d’Uniformes Històrics (ACCUH), Associació de Recuperació Històrica del Montserratí (ARHM), Grup d’Estudis de Muntanya Antiga (GEMA), Primera Línea i XV Brigada Mixta.
Riart ha animat els visitants que durant la jornada aprofitin per a interactuar amb els recreadors, experts en la matèria, per a aprofundir en el coneixement històric del conflicte al Pallars. Aquesta proposta pretén preservar la memòria històrica del Pirineu.
Conjunt defensiu ben conservat
Gràcies a les intervencions arqueològiques iniciades l’any 2019, el visitant pot recórrer el centre de resistència franquista d’una manera didàctica i immersiva. Els darrers anys, des de l’Ajuntament de Soriguera, s’ha documentat i intervingut arqueològicament al tossal de Sant Joan, recuperant i consolidat bona part de les trinxeres i alguns dels elements arquitectònics que el formen, com tres nius de metralladores i tres parapets.
Al turó de Sant Joan, l’any 1938 en el context de la Guerra Civil, l’exèrcit franquista hi va bastir un conjunt defensiu format per un total de nou búnquers, sis parapets, dos pous de tirador i un polvorí. Tots aquests elements estaven enllaçats per una xarxa de trinxeres i bastien un dels nombrosos centres de resistència franquista del front del Pallars. Es podran veure i trepitjar aquest dissabte durant la recreació històrica.