López es reuneix amb Hidalgo i la felicita per ser l’escollida del PS francès a les presidencials

El president socialdemòcrata, Pere López, s’ha reunit avui amb Anne Hidalgo, candidata del Partit Socialista francès a les presidencials de França i actual alcaldessa de París. López ha convidat Hidalgo a visitar el Principat per tal que pugui comprovar la incidència gal·la al país, la necessitat d’ampliar les relacions bilaterals i la importància de la col·laboració amb les regions del sud de França per tal de millorar en aspectes com l’estat de les carreteres que uneixen ambdós territoris, possibles connexions ferroviàries, entre altres.

Hidalgo i López s’han trobat avui a València durant el 40è congrés del Partit Socialista Obrer espanyol (PSOE), ja que la candidata del PS a les presidencials franceses havia de recollir el premi Manuel Marín per la seva gestió municipalista.

El president socialdemòcrata també s’ha reunit avui amb Jean-Marc Germain, secretari de Política Europea del PS francès, i Sébastien Vincini, primer secretari del PS francès a l’Alta Garona. El president socialdemòcrata i Germain han aprofundit les relacions entre partits i han fixat una pròxima reunió a París amb Hidalgo mentre que amb Vincini han coordinat accions de campanya al Principat de la candidata a les presidencials i d’altres que organitzarà el PS per als francesos residents a Andorra.