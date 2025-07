L’Observatori assenyala l’habitatge (70%) com el problema principal dels andorrans

Vista panoràmica amb Escaldes i Andorra la Vella al fons (SFGA)

El coordinador del grup de Sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Joan Micó, ha presentat aquest dijous els resultats del primer Observatori de 2025, l’enquesta semestral que recull l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat andorrana. Es pregunta sobre els principals problemes que hi ha a Andorra a l’actualitat, per la situació econòmica, sobre salut mental, valoració de la justícia i per l’estat de la recerca i la innovació al país. L’Observatori és el resultat de 750 enquestes telefòniques fetes a població d’Andorra major de 18 anys, entre el 28 de març i el 15 d’abril d’enguany. El nivell de confiança és del 95,5% i el marge d’error, del +-3,63%.

L’enquesta d’AR+I s’inicia amb els problemes principals d’Andorra. Preguntats per quins consideren que són, per ordre d’importància, els tres aspectes que caldria millorar a l’actualitat, el principal és el preu de l’habitatge (70,3%, per un 69,7% en l’anterior Observatori). El segon problema és el trànsit (21,2%, per un 15,4% en el segon semestre de l’any passat) i el tercer és els salaris (14,5%, per un 21,2% l’any anterior).

Infraestructures i equipaments, transport públic, nivell de vida car i aparcaments tenen percentatges al voltant del 10%. Des de 2017 s’observa una tendència a l’alça de l’habitatge com a percepció d’un dels problemes principals del país. El preu de l’habitatge va tocar sostre a l’Observatori del segon semestre de 2023, quan va aclaparar el 80% de les respostes i des d’aleshores s’ha mantingut en el 70%.

L’apartat sobre la situació econòmica reflecteix que en aquest primer semestre de 2025, gairebé la meitat (49%) dels enquestats per AR+I entén que la situació econòmica del país actualment és bona o molt bona, un 45% contesta que és regular i un 30% la valora com a dolenta o molt dolenta. Preguntats per com qualifiquen personalment la seva situació econòmica, un 54,5% respon bona o molt bona; un 35%, regular i un 11%, dolenta o molt dolenta. Encara sobre situació econòmica, un 66% contesta que a la seva llar s’arriba a final de mes amb facilitat, per un 32% que diu que a la seva llar s’arriba a final de mes amb molta dificultat o certa dificultat. Els de 2025 són uns percentatges similars als dels darrers dos anys.

L’Observatori d’AR+I d’aquest primer semestre també incorpora l’anomenat test de Goldberg sobre salut mental. Segons les escales del test en relació a les respostes donades, un 9,3% dels enquestats és probable que pateixi un trastorn d’ansietat (9,7% al 2024, 6,7% al 2023 i 6,8% al 2022), un 13,8% és probable que pateixi depressió (13,9% al 2024, 15,6% al 2023 i 16,7% al 2022), un 23,3% és probable que pateixi ansietat i depressió (25,3% al 2024, 22,2% al 2023 i 19% al 2022) i un 53,6% és probable que no pateixi ni ansietat ni depressió (51% al 2024, 55,6% al 2023 i 57,5% al 2022).

La meitat dels enquestats se senten molt o bastant satisfets amb el funcionament de la justícia a Andorra. Un 25%, poc o gens i un 25% no sap o no contesta. Un 60% considera que els batlles i magistrats andorrans estan ben preparats i són competents, per un 10% que rebutja l’afirmació anterior. El 30% restant no es posiciona ni a favor ni en contra.

Finalment, l’Observatori qüestiona els enquestats sobre la seva percepció en allò referit a la recerca i la innovació. En una escala de 0 (molt negativa) i 10 (molt positiva), la majoria de respostes es concentren entre el 7 (26%) i el 8 (28%). Sobre la importància de la recerca científica, i amb la mateixa escala, gairebé la meitat de les respostes (45%) consideren la recerca molt important (10), un 16% donen un 9 i un 19%, un 8. Un 40% dels enquestats consideren que la inversió pública en recerca i innovació és insuficient, un 33% la consideren adequada, un 24% no contesta i un 3% entén que la inversió pública en I+D és excessiva.