S’anuncia al CES un principi d’acord per a afavorir la representació dels treballadors en les empreses i fomentar els convenis col·lectius

Reunió del Consell Econòmic i Social, aquest dijous (SFGA)

El Consell Econòmic i Social (CES) s’ha reunit en sessió ordinària aquest dijous i el principal tema que s’ha tractat ha estat l’estat d’avançament de les negociacions entre patronal i sindicats per a impulsar una modificació a la llei de relacions laborals en aquells aspectes relacionats amb la representació dels treballadors en el si de les empreses i la negociació de convenis col·lectius.

Després de mesos negociant, els representants dels dos col·lectius han comunicat al Consell Econòmic i Social un principi d’acord entre ambdues parts per a poder presentar al Govern les diverses modificacions al text que s’han treballat, i que es materialitzaran en un projecte de llei de modificació de la normativa vigent de relacions laborals.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s’ha mostrat molt satisfeta per la notícia, per l’esforç en l’avançament de les negociacions entre els sindicats i la patronal, i ha felicitat les parts per demostrar “voluntat de cessió per a impulsar la modificació de forma consensuada”, tot remarcant la importància que suposa “poder presentar un projecte de llei que estigui validat i treballat per totes les parts”.