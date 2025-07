Els exdirigents de BPA, entre els testimonis citats per al judici a la família Pujol

Una de les antigues oficines de BPA

Els exresponsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) figuren entre els 254 testimonis que l’Audiència Nacional espanyola ha citat per al judici a la família de Jordi Pujol, en el qual es jutjarà l’expresident de la Generalitat, els seus fills i persones vinculades a la família per presumptes delictes diversos, que inclouen, entre d’altres, associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració d’execució. Tot i això, les peticions de presó per part de la fiscalia varien força en funció de cada investigat. La principal acusació recau en el primogènit, Jordi Pujol Ferrussola, per a qui el ministeri públic demana fins a 29 anys de condemna.

Segons ha publicat Catalunya Ràdio, a més dels exdirigents de BPA a la llarga llista hi figuren diversos polítics, empresaris i membres de cossos policials, residents a diferents països. Entre els noms més coneguts hi ha Victoria Álvarez i Mercè Gironès, exparelles de dos dels fills de Jordi Pujol, i l’actual conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, que havia liderat Unió Democràtica (UDC).

També hi apareixen Salvador Milà, el qual va ser conseller català de Medi Ambient per Iniciativa-Verds (ICV), l’assessor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté i els empresaris Luis Delso, Jordi Puig, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí, a més de familiars i treballadors de la família Pujol. Alguns dels testimonis són estrangers o residents a França, Gran Bretanya, Argentina, Mèxic o Gabon, a banda d’Andorra. També declararan com a testimonis sis policies nacionals, dos guàrdies civils i cinc inspectors de l’Agència Tributària.

L’Audiència Nacional ha fixat l’inici del judici per al 10 de novembre vinent i es preveu que s’allargui fins a l’abril de 2026. De fet, la institució judicial espanyola contempla que es facin fins a 55 sessions i l’última l’han marcat per al dia de Sant Jordi, el 23 d’abril.

La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Jordi Pujol i eleva la petició fins als 29 anys per al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. També sol·licita 17 anys per a Mercè Gironés, 14 per a Josep Pujol, i 8 per als altres fills de l’expresident: Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta. D’altra banda, per a deu dels empresaris investigats demana una pena de 5 anys. El titular del jutjat d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l’obertura de judici oral fa més de tres anys, el 2021. Marta Ferrusola, que també apareixia a la investigació, va morir el 8 de juliol de 2024.