Adjudicades les obres d’adequació d’un nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats

El Govern ha adjudicat els treballs d’adequació per a millorar el tram de via verda que actualment ja uneix els pobles de Meritxell i Prats. Aquestes obres s’emmarquen dins el desplegament de la segona fase del Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra (PSIVA) que discorre entre Encamp i Canillo, fins a arribar a Incles i Envalira. Aquest pla té la voluntat d’unir a través de camins verds totes les parròquies, des de Sant Julià de Lòria fins a Ordino i Canillo, passant per la vall central. Aquests camins afavoreixen el gaudi de la ciutadania i la sostenibilitat, amb espais per a caminar sense la circulació d’automòbils i pacificats.
Entrant al detall de la intervenció, aquesta permetrà millorar el camí ral existent, restaurant l’empedrat del terra, reprenent el tradicional mètode de la pedra seca. A més, es rehabilitaran alguns murs laterals al camí de pedra seca, s’instal·larà la senyalística pròpia del PSIVA (tòtems de fusta) i es millorarà els sistemes de circulació de l’aigua pluvial (tubs i arquetes). Aquestes mesures es fan en coordinació amb el Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú de Canillo. L’adjudicació de les obres ha recaigut a l’empresa Construccions i Treballs Públics La Coma per un import total de 249.775,02 euros.
El PSIVA assoleix l’objectiu de disposar d’una xarxa d’infraestructures verdes a tot el territori que connecti els nuclis urbans amb les zones naturals. La xarxa de camins s’emmarca en l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA), un treball que respon a l’objectiu de valorar els béns més preuats; els paisatges naturals i rurals, i el llegat històric i cultural i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental del territori andorrà.