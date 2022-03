Llavors de xia: propietats, beneficis i contraindicacions

La xia és una planta provinent d’Amèrica Central que cada cop té més popularitat. Les seves llavors són riques en carbohidrats, fibra, vitamines i minerals, i són una font important d’Omega 3. A més el seu alt contingut de fibra fa que serveixi per a tractar problemes digestius, pel fet que és ideal per a tractar el restrenyiment i és un gran aliat per a reduir el colesterol. Es poden incorporar fàcilment en qualsevol aliment des d’amanides, salses, pastes, o arrossos, i també combinen molt bé amb el dolç.

Però, per què és considerada un superaliment? Principalment per la seva potència, pel fet que tenen 5 vegades més calci que la llet, posseeixen 3 vegades més antioxidants que els nabius, tripliquen la quantitat de ferro que posseeixen els espinacs, contenen el doble de fibra que la civada, tenen més del doble de proteïnes que qualsevol verdura, i més potassi que el plàtan. A més, contenen magnesi, omega 6, vitamina E, vitamina A i diverses vitamines del complex B, com la B1, B2, B3 i B6.

Els beneficis en l’àmbit nutricional ens poden servir per a millorar la nostra nutrició i salut de manera sorprenent.

Controlen els antulls, gràcies a la seva gran quantitat de fibra que ens aporta sensació de sacietat. Té un sabor agradable i no altera el sabor dels altres aliments, i aporta hidratació al cos. Les seves grans quantitats d’antioxidants ajuden contra l’envelliment i deterioració cel·lular, són una gran font d’Omega 3, ajuden a baixar de pes, són una gran font d’energia, ajuden a guanyar massa muscular, contribueixen a calmar el dolor en les articulacions i són depuratives.

Però hi ha algunes contraindicacions. El màxim són uns 30 grams al dia, ja que si no el seu alt contingut de fibra pot causar gasos, inflor abdominal i diarrea. També pot alterar l’efecte d’alguns medicaments, i en el cas de la diabetis, pot alterar l’efecte de la insulina.

Per ecocosas.com / AMIC – Tot Sant Cugat