L’INEFC Pirineus obre les portes al futur alumnat de CAFE

L’INEFC Pirineus durà a terme, dissabte vinent, 25 d’abril, a la Seu d’Urgell, una jornada de portes obertes adreçada als estudiants interessats a cursar 1r del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) a partir del curs 2026-2027. L’activitat començarà a les quatre de la tarda a la plaça de les Monges, amb l’acollida per part de l’equip directiu, professorat, personal de l’administració i serveis i alumnat voluntari.
Tot seguit, es farà una presentació per a explicar els punts clau del projecte educatiu. La trobada continuarà amb una visita guiada per les aules del centre urgellenc i les instal·lacions esportives municipals, amb l’objectiu de donar a conèixer l’entorn on es desenvoluparan els estudis.
El punt final de la trobada serà a dos quarts de sis de la tarda a la terrassa del bar del Parc del Segre, on es farà una taula rodona que comptarà amb la directora d’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i alumnat del centre. En aquest espai de conversa es tractaran els temes principals del CAFE i hi haurà un torn obert de preguntes.