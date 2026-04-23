Jornada literària per Sant Jordi, a la Seu, amb llibres del Pirineu

La diada de Sant Jordi compta a la Seu d’Urgell amb una jornada dedicada a la promoció literària i cultural. L’activitat, organitzada per l’Associació Llibre del Pirineu, disposa d’una carpa habilitada al passeig de Joan Brudieu i inclou diverses propostes al llarg del dia. Durant el matí, de 9.15 a 12.30 hores, es porta a terme una marató de contacontes adreçada als alumnes de les escoles de la ciutat. En aquesta franja hi participaran autors com Dolors Carrillo, amb l’obra “El pageset de les valls del Cadí”; Laura Casanovas, que explicarà “El Tanoca i el padrí Arraïres”; Pepita Clop, amb “El dia absent”, i Isidre Domenjó, que narrarà “La trementinaire de les nenes rosses”.
A la tarda, la programació continuarà amb dues sessions de signatures de llibres. De 17 a 18 hores, hi seran presents Pepita Clop, que donarà a conèixer “Contes de pa amb xocolata”, i Montse Subirana, autora de “Contes de comtes”. Posteriorment, de 18 a 19 hores, signaran exemplars Joan Aixàs, autor de l’obra “Els parlars de l’Alt Urgell”; Fàtima Bentoldrà, que presenta “Quan els colors parlen”; Teresa Colom, amb “Tot va passar alhora”, i Tony Lara, que ha publicat el llibre fotogràfic “Passos previs”.
Paral·lelament, durant tota la jornada es durà a terme la distribució gratuïta del nou catàleg de Llibre del Pirineu, amb l’objectiu de donar visibilitat a la producció literària vinculada al territori.