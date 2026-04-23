El Parlament català aprova una proposta de Junts perquè els CAP de Sort i el Pont de Suert esdevinguin Centres d’Urgències

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres, per unanimitat, la proposta presentada per Junts per a convertir els CAP de Sort i el Pont de Suert en Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) aquest any mateix. L’objectiu és “millorar l’atenció sanitària” al Pallars Sobirà i a l’Alta Ribagorça, les dues úniques comarques pirinenques que no disposen d’un hospital comarcal de proximitat, i evitar així els desplaçaments a l’Hospital Comarcal del Pallars o l’Espitau de Vielha als pacients que requereixen d’atenció urgent o proves diagnòstiques.
La proposta l’havia defensat el diputat urgellenc, Jordi Fàbrega, que ha recordat que quan es parla d’aquesta absència d’hospital comarcal a Sort i al Pont de Suert “parlem de desplaçaments de 40 minuts o d’una hora en carreteres de muntanya, amb condicions meteorològiques sovint adverses, i sense un transport públic eficient”, i que per tant “no parlem d’una qüestió de comoditat, sinó d’una qüestió d’equitat i d’accessibilitat real al sistema sanitari”. En la mateixa línia, Fàbrega subratlla que “no estem parlant d’un projecte faraònic ni d’una inversió desmesurada, sinó d’optimitzar el que ja tenim amb sentit comú”.
Per això, la proposta de Junts preveu fer les inversions necessàries als dos centres i dotar l’ICS dels recursos tècnics i del personal sanitari suficient per a garantir-ne el bon funcionament. Fàbrega ha matisat que “sí que es necessita un increment de professionals sanitaris, dels diferents perfils professionals, per a dur a terme totes les cobertures i atencions”. En tot cas, augura que aquest augment de personal, “per ell sol, seria un extraordinari guany per al Pirineu i per als pirinencs”.
En la seva intervenció, el portaveu de Junts a la Comissió de Salut ha conclòs que “el Pirineu ha d’avançar en el desplegament dels serveis sanitaris perquè la igualtat d’oportunitats passa per garantir una atenció sanitària digna, accessible i de qualitat, visquis on visquis”.