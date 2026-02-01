Dotzena edició del premi literari Guillem de Belibasta

L’Associació Festiva i Cultural de Tragó convoca un any més el premi Guillem de Belibasta de narrativa breu, que aquest 2026 arriba a la dotzena edició. Les obres literàries que hi vulguin concórrer han d’estar ambientades en un entorn rural o natural, no de ciutat, i cada autor pot presentar fins a un màxim de tres escrits, que poden tenir una extensió màxima de fins a 15 pàgines.
El termini per a presentar els treballs s’acabarà el 7 d’abril i durant el mes de juny es publicaran els noms dels nou finalistes al web http://www.afict.cat. Les obres finalistes seran avaluades per un jurat d’experts en el món literari, que en aquesta edició estarà format per Laura Casanovas, Isidre Domenjó, Joan Graell, Pau Bosch i Jesús Bach com a secretari. Per a l’adjudicació de premis es valoraran l’originalitat, el contingut, la riquesa expressiva, la maduresa i la redacció acurada dels treballs.
El primer premi està dotat amb 2.000€, el segon amb 800€ i el tercer amb 500€, i si el jurat ho considera oportú es poden concedir fins a dos accèssits, dotats amb 150€ cadascun. El seu lliurament es farà al Centre Cívic de Tragó, el 6 d’agost, i les obres de tots els guardonats es publicaran en un recull que editarà Edicions Salòria.
El premi compta amb la col·laboració, entre altres institucions, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i dels ajuntaments de Peramola i d’Oliana. Per a consultes o aclariments es pot enviar un correu a l’adreça electrònica premibelibasta@gmail.com.