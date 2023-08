L’FC Andorra comença la lliga guanyant al Leganés (0-1)

Imatge del partit entre el Leganés i l’FC Andorra, 0-1. (Club al Twitter)

L’FC Andorra, com ho va fer la temporada passada, ha començat aquesta campanya tocant la pilota, combinant bé, tal i com li agrada al tècnic Eder Sarabia. El primer desplaçament de lliga no era fàcil ja que Butarque, el camp del Leganés, no és de les places fàcils.

S’ha avançat el conjunt del Principat relativament aviat, al minut 29, amb una diana de Rubén Bover. A partir d’aquí les ocasions han sovintejat ambdues porteries encara que, entre els tres pals, no s’han comptabilitzat massa oportunitats per a cap del dos equips. Les que hi ha hagut a l’àrea andorrana, les ha resolt amb diligència el porter tricolor, Nico Ratti.

La possessió i la precisió de les passades, tot, era a mans de l’FC Andorra que ha sabut patir i aguantar els minuts de descompte que l’àrbitre del matx ha afegit. Sens dubte, un gran inici de temporada a la segona divisió amb aquesta important victòria per 0 gols a 1.