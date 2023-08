Horòscop del 14 al 20 d’agost

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’estar al cas a la feina, bàsicament perquè hi haurà molts entrebancs i situacions en les quals les coses no es posaran massa bé com per a estar tranquils, de totes maneres no us atabaleu que només seran uns dies de nervis i prou. Si us enfoqueu en altres coses com en la família o en els amics, anireu molt bé i us divertireu molt més. Cal aprofitar el temps per a viure bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Us podeu enfadar amb algú de la família, és millor que mireu d’evitar conflictes, és millor deixar-ho tot calmat perquè amb l’enrabiada la cosa es pot complicar i no és necessari. Us convé més escampar la boira i mirar de fer esport per a alliberar tensions. Tindreu molt bon rotllo amb la mare, aprofiteu-ho. I en tema de diners podeu rebre’n alguns que no hi contàveu, cosa que sempre va bé, tot i que us els gasteu ràpid.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

En tema de viatges cal que sigueu previnguts i que penseu bé el que voleu fer abans de anar gaire directes. Planificar és una bona opció en tot i en els viatges més encara. La sort que tindreu és que no estareu gaire disposats a patir i passareu olímpicament dels mal de cap externs que en algun moment podrien afectar al vostre benestar. Total, que tot i les adversitats gaudireu de tot.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

No us estranyi que vulgueu fer renovacions a casa, potser canvieu tots els mobles de lloc o us entra el punt de pintar-ho tot. Deixeu-vos anar i confieu en el vostre gust per davant de tot. Sempre va bé modificar les coses per a obrir nous ambients a la vida, sembla que així tot es veu més bé i s’obren camins diferents que omplen de llum sectors, espais i situacions de la nostra vida.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

És moment de parlar clar encara que algú es pugui sentir ofès. Les coses pel seu nom són més fàcils d’entendre i us estalvieu malentesos. Tindreu clars els vostres objectius i això és molt important en el camp de la feina principalment, aquí fins i tot us aniria bé plantejar-vos camins nous per a pujar la vostra categoria o nivell. Potser us passarà pel cap estudiar i tot, no seria mala idea, seria un punt a favor.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

L’estabilitat i la fortalesa que anireu agafant serà un punt de referència bo per a prendre decisions per al dia de demà. Cal que estigueu disposats a formar part de les coses noves que se us posaran al davant i no tenir por dels canvis. Notareu que les persones del vostre entorn us miren amb ulls diferents, però és perquè estareu segurs i convençuts del que voleu fer i del que sentiu. Només us cal viure-ho.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

No us sentireu a gust amb gaire bé ningú, la vostra sensació és la de que res va com voleu i que tot és complicat. Penseu que només és una sensació i que no us podeu ofuscar, ja que després perdreu energies per a res. Busqueu la part positiva i doneu força a les coses que us agradin. Sobretot busqueu coses per a fer com ara llegir, o apunteu-vos a fer alguna activitat diferent que us cridi l’atenció positivament.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Riureu molt i us divertireu molt amb tot, semblarà que no hi hagi res que us entristeixi i això és bo. Aquests dies estaria molt bé que anéssiu a veure a les persones que us importen i els hi féssiu companyia ni que sigui una estoneta per a ajudar-los a veure el bé que poden estar si s’agafen les coses bé, sereu els animadors de la casa i del vostre entorn d’amistats, serà bo i interessant.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El vostre aspecte físic us atabalarà una mica més del normal, tindreu ganes de cuidar-vos i de veure-us bé, només us caldrà més força de voluntat, que és el que de vegades us falla, ja que començareu a fer coses, però me les deixareu a mitges i malament. Quan us hi poseu ho heu de mantenir amb força i ganes, així sí que podreu aconseguir que tot vagi bé i funcioni tal com toca.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Voldríeu tenir més capacitat econòmica i sembla que la cosa no acaba d’anar prou bé. Hi ha més despeses del que toca i heu d’estar preparats perquè això sembla que té ganes de seguir així una mica més de temps. La paciència i el saber gestionar els diners serà molt necessari per a arribar a tot el que toca i tenir-ho tot controlat. La sort és que podeu tenir un fort recolzament dels de casa.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tot anirà força lligat amb el fet que haureu de desplaçar-vos més del compte. Intenteu no patir aquesta situació, ja que ho passareu malament i us haureu de desplaçar igualment. Heu d’estar més oberts a la comunicació amb els demés i a la facilitat de trobar solucions als problemes que, encara que siguin aliens a vosaltres, us afecten de manera indirecta. Els germans o amics us poden ajudar a estar millor, deixeu que formin part de la vostra història.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Els pensaments negatius us poden fer tenir mals moments amb situacions varies, intenteu buscar la manera de contrarestar el que us ve al cap i donar-li la volta per a fer-lo positiu. Moltes vegades un pensament es complica i ens acaba fent pensar coses que no són. Si us enfoqueu més en fer les coses bé i en cuidar més a la família estareu millor i ho veureu tot més bé, fins i tot deixareu de jutjar a tothom.