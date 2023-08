Aquest dilluns comença la festa major de la Massana

Cartell de la festa major de la Massana (agenda.ad)

Aquest dilluns, dia 14 de juny, s’iniciarà la festa major de la Massana. El programa per a aquest primer dia és força testimonial i consistirà en una sessió musical a càrrec del DJ Yera a partir de la mitjanit. El gruix de propostes s’han reservat tant per a dimarts com dimecres.

Per a dimarts, de cara a la tarda, a les 17 hores, hi haurà un espectacle infantil al Prat Gran. A la plaça de l’Església, a les 18 hores se celebrarà el ball de tarda amb l’orquestra Sabor Sabor. A les 21 hores, per tal de sopar, tindrà lloc una hamburguesada popular, també a la plaça de l’Església. La mateixa formació, Sabor Sabor i, en idèntic escenari, amenitzarà el ball de nit a les 22:30 hores. Tancarà la jornada de dissabte, ja a la matinada de diumenge, el DJ Tunyi (2:30 hores).

Per al diumenge, s’ha previst la celebració de la missa, amb l’organista Ignasi Ribas, a les 12 hores. Una hora després, s’oferirà un aperitiu amb la xaranga Mai Toquem-B, a la plaça del Quart de la Massana. Ja a les 18 hores es farà el ball de tarda amb “cocktail elegant”. Tancaran la festa major de la Massana els focs artificials, a les 22 hores, sempre que no hi hagi cap impediment de força major.