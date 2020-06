L’ex notari Josep Estañol cedeix gratuïtament a l’Estat tota la seva digitalització

Arran de la supressió de la seva notaria, els protocols de l’ex notari Josep Estañol van ser traslladats el passat divendres a l’Arxiu General de la Cambra de Notaris, que esdevindrà la responsable de la seva custòdia, de la gestió del seu contingut i de vetllar per la confidencialitat de les dades que s’hi contenen. Estañol ja havia fet el lliurament dels seus protocols en suport físic en el moment del seu cessament, però avui també ha entregat a l’Estat, de forma gratuïta, la seva digitalització.

Després d’una reputada trajectòria professional de més de 20 anys, els documents digitalitzats recullen la totalitat dels instruments autoritzats durant el període 1998-2017 i la major part dels del període 2018-2020. Els 73.000 instruments que constitueixen el protocol de Josep Estañol es trobaven immobilitzats en el seu propi despatx i sota la custòdia d’un dels notaris en exercici des del dia 21 de febrer, quan es va produir el seu cessament. Tots aquests instruments, juntament amb els índexs informàtics i demés documentació generada durant el temps que va estar en actiu, es van traslladar divendres des de la notaria a l’Arxiu general de Protocols.

Tot i que ni la Llei del notariat de 2017 ni la recent reforma del dia 13 de maig no obliguen els notaris a digitalitzar ni lògicament tampoc a lliurar en aquest suport els protocols anteriors al dia 1 de gener de 2018, l’ex notari ha pres la decisió de cedir-los gratuïtament en un acte de responsabilitat, fruit del seu compromís personal amb el país i la professió. En paraules d’Estañol: “En les circumstàncies actuals de greu crisi econòmica i sanitària, em plau sumar-me a les mostres de solidaritat que veiem a diari i, a tots els efectes, posar punt final a la meva carrera professional entregant gratuïtament a l’Estat tota la digitalització, des de la meva primera escriptura de l’any 1998”.

Durant més de cinc anys, tots els documents d’Estañol han estat digitalitzats per iniciativa personal de l’ex notari, en considerar que els costos associats eren una inversió de futur que reforçava la modernització i la millora del servei notarial. Amb aquesta intenció, el projecte es va planificar i dissenyar en un format idèntic a l’utilitzat per la Cambra de Notaris. Malgrat no ser-li exigible, comenta que “tractant-se d’una informació tan sensible, sempre he considerat una prioritat l’interès de l’Estat i la qualitat del servei notarial. Aquest convenciment fou la clau per posar en marxa la iniciativa de digitalització i per donar-li continuïtat. L’entrega en format totalment compatible amb el de la Cambra representarà un estalvi de molts anys de feina per a l’Estat”.

El suport digital no és indispensable per al normal funcionament de les notaries. No obstant això, assegura que amb aquesta donació la Cambra de Notaris disposarà d’una eficient eina de gestió documental que s’integrarà de forma immediata en els sistemes amb els quals treballa des que l’Estat va finalitzar la digitalització dels protocols dels notaris Matias Aleix, Marc Vila i anteriors.

L’ex notari ha volgut dedicar unes paraules de gratitud, amb especial menció a les persones que durant setmanes s’han vist -i encara es veuen- afectades per un escenari que els ha generat greus inconvenients. En paraules d’Estañol, “agraeixo la confiança que he rebut al llarg de tots aquests anys, especialment la dels meus clients, del primer a l’últim. Després del parèntesi de dificultat durant el qual moltes operacions s’han vist afectades per l’excepcionalitat d’una situació que m’és totalment aliena, aprofito per informar tothom que tan bon punt el meu protocol hagi estat integrat en el sistema de la Cambra de Notaris, quedarà obert l’accés al seu contingut i en podran obtenir còpia a través de qualsevol de les altres notaries del país”.