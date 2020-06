Noves normalitats, noves oportunitats

Fa pocs dies, es va complir un any des de les darreres eleccions municipals. En cap programa electoral es preveia una situació com la que estem vivint amb la irrupció del Coronavirus. Ningú es podia imaginar que, degut a un virus, tot el país s’hauria de parar, que els comerços, establiments i empreses en general haurien d’aturar la seva activitat, que les escoles haurien de tancar… En definitiva, que tot el que enteníem com a normal ho deixaria de ser: una reunió amb els amics, una festa d’aniversari, una abraçada o una simple encaixada de mans.

Per descomptat, el més tràgic ha estat veure com a nivell nacional milers de persones han traspassat a causa de la COVID-19. Veure com tantes persones morien sense que els seus éssers estimats els poguessin acompanyar en el darrer tram del camí, sense poder-se acomiadar agafant-se de la mà.

Res tornarà a ser com abans.

Un cop dit tot això, cal mirar endavant i reconèixer les oportunitats que se’ns obren en aquesta nova normalitat. Hem pogut veure com l’afectació de la pandèmia en territoris com el nostre, l’Alt Pirineu i Aran, ha estat molt menor que en altres de més massificats. Per una vegada, viure en territoris despoblats ens ha jugat a favor. Viure en un entorn saludable ara es valora de manera molt diferent que fa tres mesos. A més a més, hem descobert a fons el teletreball, veient com hi ha una gran part de la ciutadania que pot desenvolupar la seva activitat laboral en qualsevol indret, amb unes telecomunicacions mínimament decents. És cert que encara tenim part del territori amb unes cobertures deficients, però justament s’està treballant per fer desaparèixer aquestes desigualtats territorials i esperem que el que hem viscut, ajudi a accelerar les inversions necessàries. Un entorn saludable i la possibilitat de treballar a distància, ens ha de servir perquè molta gent decideixi canviar la seva residència optant per un territori com el nostre per establir-hi la seva família.

Una altra oportunitat és que ens puguem situar al mapa com una destinació turística segura, fugint de les massificacions. El nostre entorn és envejable, i molt desconegut, els nostres pobles encara mantenen l’essència, una essència que en molts altres llocs s’ha perdut. La natura que ens envolta transmet salut i puresa, dos valors molt buscats avui en dia. Tenim uns productes agroalimentaris d’altíssima qualitat, que cal posar en valor i fer-los presents en totes les taules dels nostres establiments de restauració. Estem situats al costat d’un destí turístic de referència com és Andorra, un destí que podem complementar perfectament aconseguint un beneficis comuns.

La Seu i el Pirineu en general no pot desaprofitar aquestes oportunitats, però les oportunitats per si soles no es materialitzen. Hi ha una frase que m’encanta, “la terra és per a qui la treballa”, i per tant no podem perdre ni un moment. Però per arribar a bon port cal que tots anem a la una, Ajuntament, teixit comercial, empresarial i turístic. Tenim un futur per construir i està a les nostres mans que aquest futur sigui el que tots desitgem. Estic segur que ho farem i que plegats ens en sortirem, fent de les oportunitats realitats i, com deia el nostre lema de campanya i que seguim tenint present cada dia, ara toca que “Construïm futur!”

Francesc Viaplana Manresa

Vicealcalde de la Seu d’Urgell i Diputat al Parlament de Catalunya