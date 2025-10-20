L’estand de l’Acord d’associació a la Fira d’Andorra la Vella se centrarà en la conscienciació sobre la desinformació

La Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea participarà en la Fira d’Andorra la Vella els dies 24, 25 i 26 d’octubre amb un estand dedicat a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Enguany, l’espai combinarà informació amb un seguit d’accions que busquen sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de disposar d’una informació veraç i contrastada “davant l’important volum de desinformació de tots els àmbits que circula a internet”. La proposta es completa amb jocs i entreteniment per al públic més jove.
L’estand oferirà activitats lúdiques i participatives per a tots els públics, que combinen joc, aprenentatge i reflexió. Entre elles, el “Digues la teva”, on els visitants podran expressar dins d’un vídeomatón la seva visió sobre el futur d’Andorra. També hi haurà espais dedicats a aprendre a detectar notícies falses amb els tallers “Aprèn a verificar la informació”, a càrrec de l’organisme independent Verificat, sessions d’humor i crítica amb Fvck i Lloc, i el concurs interactiu “Dona-li la volta: cert o fals?”, que posarà a prova els coneixements dels participants sobre l’Acord. A més, la periodista Noemí Rodríguez conduirà un seguit de microentrevistes amb ciutadans de diferents àmbits i edats per a apropar les diferents perspectives que hi ha sobre el projecte.
També s’han previst dues accions adreçades als infants i joves: “Explora l’Acord en 3D”, adreçada als més petits per a descobrir al recinte de la Fira elements de l’Acord d’associació d’una manera divertida, i l’activitat “Fes el teu cromo personalitzat” en què els participants poden fer-se una foto, triar l’esport que desitgin i obtenir un cromo personalitzat.
Coincidint amb la Fira, la Secretaria d’Estat iniciarà la difusió d’una guia per a donar resposta als dubtes més freqüents que sorgeixen al voltant de l’Acord d’associació i que neix amb la voluntat d’oferir una eina rigorosa i accessible que ajudi a identificar informacions poc fiables i a resoldre preguntes de la ciutadania.
El document, que s’ha redactat amb la col·laboració de la Visura Ciutadana, s’ha elaborat aplicant la metodologia de verificació d’informació de la International Fact-Checking Network i de l’European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). Cada resposta ha estat contrastada, contextualitzada i referenciada amb fonts originals, estudis i experts, per tal que qualsevol lector pugui verificar-la directament.
La guia recull una quinzena de preguntes que reflecteixen inquietuds diverses de la població, com ara si els impostos s’apujaran amb l’Acord, si el català serà llengua oficial a la Unió Europea o quin impacte pot tenir l’acord en el creixement de la població i el preu de l’habitatge.