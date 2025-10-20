Dotze arrestats per positius d’alcohol al volant, un d’ells implicat en un accident

Pel que fa a detencions per positius d’alcoholèmia al volant, la Policia ha detingut un total de dotze persones des de divendres. Es tracta d’onze homes i una dona d’entre 24 i 58 anys amb taxes d’alcoholèmia de 0,89 a 2,41. Aquest últim, amb la taxa més elevada, és un home de 37 anys que va ser arrestat a Canillo després de tenir un accident de circulació de danys materials en què va xocar contra un mur de protecció i dos senyals verticals de la CG-2, a l’altura de l’església de Sant Joan de Caselles, la matinada de diumenge. Conduïa un vehicle amb matrícula espanyola.
Finalment, aquest cap de setmana, el servei Policia ha detingut, al Pas de la Casa, un altre home, no resident i de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió.