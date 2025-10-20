La caiguda del núvol d’Amazon, ja solucionada, ha afectat els TPV d’Andorra

Aquest dilluns al matí, una fallada massiva d’Amazon Web Services (AWS) a Virgínia del Nord ha provocat problemes en múltiples serveis globals i també ha afectat clients i aplicacions amb presència a Andorra. Entre els afectats hi ha plataformes com Duolingo, Canva, Roblox, Perplexity, Coinbase, Fortnite i serveis de bancs i TPV, incloent-hi Redsys, que dona suport als terminals de pagament.
L’origen del problema s’ha identificat al servei de bases de dades DynamoDB, que gestiona grans volums de dades de més d’un milió de clients a tot el món. AWS ha confirmat l’incident i ha treballat ràpidament en la seva recuperació, que ja està solucionada.
Des d’Andorra Telecom es vol deixar clar que l’empresa no té cap implicació en la incidència, tot i que alguns podrien associar-la per error als serveis locals.