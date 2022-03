L’Espai Ermengol de la Seu actualitza els continguts de la sala dedicada al formatge

L’Espai Ermengol ha presentat les actuacions que s’han dut a terme a la segona planta d’aquest espai museístic, dedicada al món del formatge, que han servit per renovar i aportar nous continguts històrics. Així ho han explicat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i el regidor de Patrimoni Cultural, Carlos Guàrdia, en el marc de la visita guiada d’aquesta renovada sala de l’Espai Ermengol que ha anat a càrrec de la tècnica Anna López.

En aquesta visita, l’alcalde urgellenc ha explicat que una de les millores que presenta a partir d’ara aquesta sala dedicada al formatge és la incorporació de bona part de l’exposició de la Cooperativa Cadí, que es trobava ubicada a la tercera planta de l’Espai Ermengol. “D’aquesta manera es reforça encara més que la Cooperativa Cadí forma part de l’ADN de la Seu i comarca”, ha assenyalat Viaplana.

Per la seva part, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega ha afegit al respecte que “la Seu d’Urgell és capital del formatge, i ho és pels seus formatges artesans i ho és per la Cooperativa Cadí”. Amb la renovació de la planta dedicada al formatge “es vol transmetre tant a urgellencs com a visitants, que la història del formatge i de la Cooperativa Cadí van íntimament lligades a la història de la Seu d’Urgell”, ha afegit Fàbrega.

En aquesta visita a la renovada sala dedicada al formatge també hi han assistit el gerent de la Cooperativa Cadí, Jordi Clotet, i la formatgera de L’Abadessa, Judit Carreira.

Renovació sala dedicada al formatge

Tal i com ha explicat la tècnica de l’Espai Ermengol, Anna López la renovació d’aquesta sala expositiva dedicada al formatge s’emmarca en el desè aniversari d’aquest espai museístic el passat any 2021.

En total s’han dut a terme 5 actuacions que renoven i actualitzen aquesta sala. “La voluntat d’aquestes actuacions era fer una compleció i millora d’aquesta segona planta de l’Espai Ermengol per així aglutinar i millorar tot el que fa referència al patrimoni formatger de la Seu i comarca en un mateix espai”, ha subratllat Carlos Guàrdia, tinent d’alcalde i regidor de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Guàrdia també ha afegit que l’exposició dedicada a la Cooperativa Cadí ubicada a la tercera planta s’ha trasllat a la planta monogràfica del formatge “amb l’objectiu de donar més importància i més notorietat a tot el món formatger”. D’aquesta manera, la tercera planta podrà acollir, de manera itinerant, més projectes museístics que generaran més dinamisme a través d’activitats al voltant de les mateixes exposicions com xerrades, tallers, visites guiades, entre d’altres.

Les 5 actuacions:

Col·locació de 4 noves banderoles de 4 formatgeries artesanes de la comarca que fins ara no hi figuraven com són: Cal Majuba, L’Oliva, L’Abadessa i La Reula.

i Col·locació d’una cartel·la i una peanya a la darrera lletera de l’edició d’aquell any de la Fira de Sant Ermengol.

a la darrera lletera de l’edició d’aquell any de la Fira de Sant Ermengol. Creació d’un nou audiovisual amb la locució de Marta Pujantell, directora de Ràdio Seu, en català nord occidental i amb la incorporació de llengua de signes en català, amb la col·laboració de dues expertes en accessibilitat. A més, aquest audiovisual està subtitulat en 4 idiomes. Aquest audiovisual ha estat realitzat per l’empresa de producció audiovisual Qucut.

amb la locució de Marta Pujantell, directora de Ràdio Seu, en català nord occidental i amb la incorporació de llengua de signes en català, amb la col·laboració de dues expertes en accessibilitat. A més, aquest audiovisual està subtitulat en 4 idiomes. Aquest audiovisual ha estat realitzat per l’empresa de producció audiovisual Qucut. Canvi de projector .

. Canvi de pantalla.

Val a dir també que la revisió de continguts d’aquesta sala expositiva ha anat a càrrec de l’historiador Carles Gascón i de la Cooperativa Cadí. A més, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha cedit imatges que s’han incorporat en el nou audiovisual dedicat formatge.

També cal destacar el suport de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu en l’acompanyament de l’accessibilitat del propi Espai Ermengol.

Aquesta renovació de la sala dedicada al formatge ha anat a càrrec de l’empresa Quaderna per un import de 9.994,60 euros.