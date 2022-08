Les xifres d’inscrits al Servei d’Ocupació en recerca de feina són les més baixes des del 2018

El departament d’Estadística ha fet públiques aquest dilluns les dades referents al moviment laboral registrat al Servei d’Ocupació d’aquest mes de juliol. Es tracta, tal com ha avançat en ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, de les millors xifres dels darrers anys: “ens hem de remuntar al 2018 per tenir unes dades similars”. I és que actualment hi ha 380 persones inscrites en recerca de feina, i 324 demandants de millora. Les xifres han davallat de manera constant i notable des del febrer del 2021 –en aquell moment, hi havia 1.323 i 727 persones inscrites, respectivament–.

El pic amb el màxim d’inscrits va ser tot just després de la irrupció de la pandèmia, el maig del 2020, on hi havia 1.761 persones inscrites al Servei d’Ocupació.

Per a Gallardo, les dades evidencien “una bona recuperació post-COVID, i deixen palès que la problemàtica no era estructural, sinó conjuntural”. A més, ha prosseguit, la prova pilot de les quotes d’estiu que s’ha fet enguany per primer cop “està funcionant molt bé, amb una valoració positiva tant del Govern com dels empresaris”, per la qual cosa un cop acabada la temporada estival s’estudiarà si s’implementa de manera definitiva.

Seguint amb les dades estadístiques, el Servei d’Ocupació destaca que el nombre de demandants de recerca, 380, és un 7,3% inferior al del mes anterior, un -46,6% més baix que el juliol del 2021. Les davallades en el cas dels demandants en millora són similars: del -8% i el -47,7%, respectivament. Les bones xifres d’aquest mes, ha prosseguit el ministre, són encara millors si es té en compte que la massa d’assalariats total ha augmentat també en els darrers anys.

Pel que fa a les contractacions via el Servei d’Ocupació, durant el mes de juliol 24 persones han trobat feina gràcies a aquest servei, i 5 mitjançant els programes de treball temporal. A través del programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic s’han contractat 2 persones, i 3 a través del privat.

El nombre de persones beneficiàries de l’ajut per desocupació involuntària és de 19,4 persones menys que el mes anterior i suposa un descens del 89% respecte d’ara fa un any.

Noves formacions a la tardor

El titular de Presidència, Economia i Empresa també s’ha referit, precisament, als cursos de formació i capacitació que s’impulsen des del Servei d’Ocupació: “estem fent un catàleg de totes les formacions ofertes amb el Consell Econòmic i Social, i tenim previst augmentar-ho amb alguna formació més de cara a la tardor per donar més sortida a les persones inscrites”.

Pel que fa a les jornades que es fan a territoris veïns per a donar a conèixer l’oferta laboral d’Andorra, el ministre ha indicat que “a banda de les que fem tradicionalment a la Seu d’Urgell i l’Arieja, estem pensant de fer-ne alguna altra una mica més lluny, en territoris amb una alta demanda a l’estiu i que a l’hivern no en tenen tanta”.