Les pintures murals de Sant Esteve registren prop de 12.000 visitants d’ençà que es van recuperar ara fa un any

Les pintures exposades a l’Espai Columba (SFGA)

Aquest divendres, 1 d’agost, fa un any de l’arribada de les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella, El bes de Judes i La flagel·lació, després que el Govern arribés a un acord de compravenda amb els antics propietaris de les peces perquè aquestes poguessin retornar al Principat i ser exposades al públic.

Entre l’1 d’agost del 2024 i el 31 de juliol d’enguany, 11.988 persones han visitat les pintures, que han resultat un atractiu tant per als visitants nacionals com per als turistes. Això ha permès que els visitants de l’Espai Columba, que fins fa un any acollia només els frescos de Santa Coloma, s’hagin incrementat el 40,7% des de la inclusió de les pintures murals de Sant Esteve al museu amb relació al mateix període de l’any anterior (entre l’1 d’agost del 2023 i el 31 de juliol del 2024 l’Espai Columba va registrar 8.521 visitants).

D’ençà de l’arribada i l’exposició pública de les pintures de Sant Esteve a l’Espai Columba, l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha detectat un augment de les visites a aquestes, especialment per part del públic nacional. Aquest comportament s’ha traduït amb un increment de la participació en les activitats organitzades en aquest espai al tomb d’aquestes peces. Concretament, s’han organitzat 38 activitats per al públic general, que han acollit 1.520 assistents, i 1.100 escolars del país han participat en les visites guiades i tallers didàctics sobre aquestes peces.

Pel que fa a les visites dels col·lectius i entitats socials, com ara, la Creu Roja Andorrana, la Fundació Nostra Senyora de Meritxell o les cases pairals, a diferència d’anys anteriors, s’ha detectat un augment, arribant-hi 250 persones, a diferència del mateix període de l’any anterior que en van ser 72.

El retorn de les pintures murals s’inclou en una de les línies d’actuació del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per a recuperar el patrimoni cultural que es troba fora de les fronteres andorranes. A més, marca una fita en la preservació del patrimoni històric del Principat, ja que aquestes peces, de gran valor artístic i espiritual, formen part d’una sèrie de pintures murals d’època medieval que adornaven l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella i que s’adscriuen a la tradició artística de l’estil 1200 dels Pirineus. Després d’haver estat extretes i dispersades al segle passat, la tornada al Principat permet als andorrans i visitants retrobar-se amb una part essencial de la història religiosa i cultural del país.





Segell commemoratiu a la Poste

Coincidint amb la celebració, la Poste ha posat a la venda un segell commemoratiu de la recuperació dels fragments El bes de Judes i La Flagel·lació, dintre de la sèrie de timbres que es produeixen periòdicament en col·laboració amb el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

En aquest cas, s’ha decidit fer un full bloc filatèlic, on, a part d’haver-hi els dos segells amb la representació dels dos fragments, de fons apareix una imatge de l’església Sant Esteve d’Andorra la Vella. Cadascun dels segells té una orientació diferent, un vertical i un horitzontal, estan impresos en òfset i se n’han produït 35.000 unitats. Aquests segells es poden adquirir a les oficines centrals de la Poste a Andorra la Vella per un preu de 2,78 euros (el valor facial de cadascun és d’1,39 euros).