La Molina acull el Campionat d’Europa de Descens en BTT, amb un circuit espectacular i activitats per a tothom

Una bicicleta de muntanya (freepik)

La Molina, estació de muntanya gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ja ho té tot a punt per a ser, de l’1 al 3 d’agost, l’epicentre del ciclisme europeu amb la celebració del Campionat d’Europa de Descens BTT 2025, una cita que reunirà 420 corredors de 27 països, 24 dels quals amb delegació oficial i 3 de manera individual, repartits en les categories Elit, Youth, Master i Junior.

Els millors riders es presenten a la batalla continental més important del calendari, on s’atorgarà el maillot de Campió d’Europa en una competició que encomanarà l’adrenalina del DHI a tots els aficionats. Els corredors europeus estan entre els millors del món. De fet, set dels deu primers classificats del rànquing mundial són europeus.

El circuit de La Comella, que recentment ha acollit els Campionats d’Espanya i de Catalunya de Descens, serà també l’escenari del Campionat d’Europa. El recorregut té una longitud de 2,3 quilòmetres i un desnivell negatiu de 411 metres; una baixada exigent que combina salts, revolts amb peralt i una successió de reptes que posaran a prova l’habilitat dels competidors.





Activitats

Però, més enllà de l’alt nivell esportiu, l’esdeveniment oferirà una àmplia proposta d’activitats obertes al públic i pensades per a tots els perfils de visitants. Durant els tres dies, el village estarà obert ininterrompudament de 8 a 20 h amb espais de restauració (foodtrucks), zones d’ombra i descans (haimes), pumptrack infantil i d’altres activitats lúdiques. Aquest espai serà el punt de trobada entre participants, aficionats, famílies i turistes que vulguin viure l’ambient dels campionats des de dins.

La cerimònia inaugural tindrà lloc aquest divendres, 1 d’agost, a les 18.45 h, després que els riders hagin completat l’última baixada d’entrenament del dia. A partir d’aquí, el cap de setmana anirà guanyant intensitat, tant a nivell esportiu com d’animació. Dissabte 2 d’agost, a les 17 h, tindrà lloc l’Homenatge als Riders DH catalans, seguit del concert d’Estrella Damm amb “El Kiwi” a les 17.30 h, i la sessió de DJ amb Uri Moner a les 18.30 h, també patrocinada per Estrella Damm. Totes aquestes activitats seran gratuïtes i accessibles per als visitants.





Accés i serveis

El públic també podrà seguir la competició de descens des de diferents punts habilitats al llarg del circuit Comella DH. Per a facilitar l’experiència, La Molina ofereix un tiquet de passeig amb tarifa reduïda per a accedir amb el Telecadira Cap de Comella (només per a vianants) de 12 € per a adults i 6 € per a infants de 4 a 11 anys.

Per als que vagin en bicicleta, el telecadira serà d’ús exclusiu per als bikers inscrits, però el Telecabina Cadí-Moixeró funcionarà amb normalitat i permetrà accedir al Bike Park a tots els ciclistes que ho desitgin amb els serveis habituals de l’estació. Per tant, la resta del Bike Park romandrà plenament operatiu per al públic, amb més de 45 km de circuits oberts, lloguer de bicicletes, activitats familiars i servei de restauració. L’autoservei de l’edifici Telecabina també estarà disponible els tres dies, de 8 a 17 h.

Finalment, la jornada dels Campionats acabarà amb la cerimònia de cloenda prevista per al diumenge, 3 d’agost, a partir de les 16.00 h, un cop finalitzades les curses i lliurats els podis de totes les categories.

El Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya lideren el suport institucional d’aquests campionats. El Consejo Superior de Deportes (CSD), òrgan depenent del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Departament d’Esports i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) coincideixen en què l’organització dels Campionats d’Europa reforçarà el posicionament d’Espanya i Catalunya com a llocs idonis per a la pràctica de la BTT i com a destinació de referència en ciclisme i esports de muntanya.