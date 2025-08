Els jardins smart són el futur

Un extraordinari jardí amb una excel·lent il·luminació (AMIC)

Els jardins del futur ja estan aquí, i la tecnologia s’ha convertit en un aliat imprescindible per a crear espais verds més eficients i còmodes. Els jardins “smart” estan guanyant terreny, ja que permeten integrar innovacions que faciliten el manteniment i milloren la sostenibilitat dels espais exteriors.

Una de les principals característiques dels jardins intel·ligents és el sistema de reg automatitzat. A través de sensors d’humitat i control climàtic, aquests sistemes ajusten la quantitat d’aigua necessària per a mantenir les plantes saludables i evitar malbaratar recursos optimitzant el consum d’aigua. A més, es preveu que aviat els drons facin tasques com el monitoratge de les plantes, el reg o fins i tot la poda per a aportar més precisió i eficiència.

A més, els jardins smart també inclouen la il·luminació LED programable, que es pot controlar des de l’aplicació del teu telèfon mòbil. Això permet adaptar l’enllumenat segons les necessitats del moment per a millorar l’ambient i la seguretat del jardí. Alguns fins i tot incorporen mobiliari amb altaveus integrats, perquè puguis escoltar la teva música preferida mentre gaudeixes de l’aire lliure.

Amb la tecnologia integrant-se cada vegada més en els nostres jardins, el concepte de jardineria està canviant per a oferir espais més sostenibles, còmodes i personalitzables.





