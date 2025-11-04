El Programa de Digitalització d’Empreses esgota la partida de 700.000 euros “per a incrementar la maduresa digital”

El Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) ha esgotat la partida pressupostària prevista de 700.000 euros per al 2025 (500.000 euros en primera convocatòria més l’ampliació pressupostària de 200.000 euros que el Govern va aprovar el passat mes de juliol), fet que demostra l’èxit de la iniciativa que un any més ha esgotat el pressupost total del programa. Així ho ha afirmat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que aquest dimarts ha ofert una roda de premsa de balanç dels ajuts i subvencions atorgats enguany.
Marc Rossell ha destacat l’aposta de l’Executiu per impulsar el programa, que el 2025 ha tornat a incrementar el pressupost respecte al de l’any passat que era de mig milió d’euros. “Les dades demostren l’interès i la implicació creixent de les empreses per a avançar en la digitalització i assolir aspectes bàsics per a ajudar a incrementar la maduresa digital del país”, ha destacat Rossell.
El ministre ha destacat que els canvis reglamentaris impulsats enguany han permès arribar a un major nombre d’empreses, un total de 229 (en comparació a les 167 de l’any passat, és a dir, gairebé un 40% més). Així mateix, gairebé la totalitat han demanat un servei per primera vegada, fet que permet garantir millor la distribució de les ajudes econòmiques a les empreses del país de forma equitativa i repartida amb l’objectiu d’anar incrementant el nivell de maduresa digital.
Del pressupost global, el 98% s’ha destinat a solucions de digitalització i un 2% per assessoraments digitals personalitzats. El 73% de les empreses que han rebut una subvenció són microempreses i el 21% petites empreses, fet que reforça “l’objectiu del programa per a acompanyar aquelles empreses amb menys recursos perquè puguin avançar en la digitalització”, ha explicat Rossell. Amb relació a les solucions digitals, els nous paquets sobre intel·ligència artificial, ciberseguretat i analítica i explotació de dades han sumat el 21% de les demandes, el 23% han estat per al desenvolupament de pàgina web i el 18% per posicionament web (SEO).
Impacte econòmic d’1,13 milions d’euros
El teixit empresarial andorrà ha impulsat 1,13 milions d’euros en inversions per a avançar en la digitalització. Concretament, dels 700.000 euros que ha invertit el Govern, les empreses n’han invertit 430.000 més, la qual cosa suposa que per cada euro invertit pel Govern en el PDE, les empreses han invertit 0,61 euros addicionals. D’aquesta manera, s’ha multiplicat l’impacte de la inversió pública i s’ha accelerat la transformació digital del país.
El PDE té com a objectiu ajudar les empreses andorranes a adoptar tecnologies digitals i avançar cap a un model de negoci més innovador i eficient, proporcionant suport econòmic i eines per a la seva transformació digital.