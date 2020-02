Si tenim pensat cercar pis per Internet, hem de tenir molta cura, encara que ho fem als portals web més fiables i coneguts. Podem trobar algunes ofertes no gaire habituals que, per desgràcia, són estafes.

Aquests són exemples de casos reals, que hem investigat. Els anuncis els trobem en un dels portals web més coneguts per llogar o comprar pisos. Trobem dos pisos directes de propietari per 600 euros al mes, situats al centre d’Andorra la Vella, amb 3 habitacions. Si fem una ullada a les imatges, veiem pisos totalment nous o reformats, amb el mobiliari inclòs, pel qual només hem de pagar dos mesos de fiança, una oferta que molts no volen deixar escapar.

El suposat propietari no contesta al telèfon i ens explica per correu que està vivint a l’estranger i que no pot venir a mostrar-nos el pis en aquest moment, però que treballa amb la coneguda pàgina Airbnb, la qual es fa responsable del pagament i assegura els diners per les dues parts i el reemborsament en qualsevol cas. El suposat propietari diu que una vegada fem el pagament vindrà per firmar contracte i donar-nos les claus.

Quan accedim a l’enllaç proporcionat pel presumpte estafador, entrem a una pàgina idèntica a la d’Airbnb, que difícilment veurem que és una falsificació. Ho detectem pel sospitós domini, que és més llarg. A més, si intentem buscar una altra propietat, no ens deixa, però sí que podem fer el pagament, i contínuament trobem indicacions que destaquen el reemborsament 100% fiable i gratuït.

Una estafa habitual, de la qual la policia és coneixedora perquè ha rebut diverses denúncies similars. La pèrdua dels diners es quasi segura, però si s’actua amb rapidesa denunciant a la policia i contactant amb el banc hi ha possibilitats de recuperar-los.

Els estafadors també solen enganyar per Internet en la compra de gossos, cotxes a distància o tecnologia. Si no volem caure en aquestes estafes, hem d’anar amb molt de compte i desconfiar, sobretot si sembla una gran oferta.