Grandvalira ha inaugurat aquest cap de setmana un nou espai als sectors de Soldeu i el Tarter per als que gaudeixen fent esquí de muntanya o lliscant per espais fora pista. Els primers a provar-ho han estat un grup d’esquiadors escollits a través de les xarxes socials.

Fer una publicació a Instagram pot servir per fer enveja als teus seguidors o per guanyar un cap de setmana d’esquí fora pista. Això segon és el que han aconseguit sis persones afortunades gràcies al concurs organitzat per Grandvalira i Black Diamond.

Acompanyats pels reconeguts alpinistes i guies de muntanya Jonatan Larrañaga i Marc Torralves, han estat els primers a lliscar pel Grandvalira Adventure Center, un espai fora pistes on poder practicar freeride, heliesquí o freetouring.

El programa ha combinat la possibilitat de gaudir d’un campus de freeride i, a la vegada, una formació en seguretat.

Setze portes d’accés a la nova zona esquiable, dues de les quals donen accés a una zona de la qual no es pot tornar amb remuntadors però si amb pells de foca per a l’esquí de muntanya.

L’agenda dels premiats al concurs d’Instagram inclou àpats a l’estació i a l’aprés ski i la projecció de la pel·lícula Manaslu, guanyadora del Festival de Muntanya de Torelló.