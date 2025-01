Les estacions d’FGC celebren el World Snow Day per a apropar la neu a tots els públics

Una família divertint-se a l’estació de Port Ainé (Govern.cat)

Una temporada més, les sis estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) celebren el Dia Mundial de la Neu (World Snow Day), una activitat promoguda per la Federació Internacional d’Esquí (FIS) que neix amb l’objectiu d’apropar les activitats de neu als nens i nenes i a les seves famílies. Alhora, es pretén difondre la importància de cuidar i respectar el medi ambient, així com donar a conèixer els beneficis de practicar esports d’hivern.

Per a celebrar aquesta cita tan assenyalada, les estacions d’esquí i muntanya d’FGC oferiran, dissabte 18 i diumenge 19 de gener, tot un seguit de propostes lúdiques i esportives pensades per a tots els públics.

Vallter organitzarà un concurs de ninots de neu per a la mainada. Totes les persones participants podran crear figures, escultures o qualsevol construcció original tot fent servir la neu com a material principal. Tots els participants rebran un premi per la seva originalitat i esforç.

Encara al Ripollès, Vall de Núria celebrarà el dia més blanc de l’any amb un cap de setmana ple de propostes. Dissabte acollirà una nova edició de la ja tradicional Nit del Papus, en què les persones participants esquiaran sota els estels fugint dels papus. L’activitat anirà acompanyada d’una baixada de torxes per a petits i grans i, tot seguit, es farà una graellada amb música. Diumenge serà el torn d’un concert a càrrec de la Coral Polifònica de Barcelona a la Basílica de l’estació.

A l’Alta Ribagorça, l’estació de Boí Taüll les persones visitants podran divertir-se amb un sorteig a les xarxes socials. Participar-hi és ben senzill. Només hauran de pujar al Photocall 360º de l’estació i mostrar la seva millor versió “mode esquí” gravant un vídeo i penjant-lo a Instagram Stories, tot mencionant @boitaull_. Entre totes les persones que participin, se sortejaran dos forfets d’un dia.

Les dues estacions pallareses, Espot Esquí i Port Ainé, regalaran cinc baixades de Tubbing per a tots els infants de 5 a 14 anys que disposin del forfet de dia o del forfet de temporada. El punt de trobada serà al Parc Lúdic d’ambdues estacions a les 12h.

L’estació gironina de La Molina comptarà amb activitats programades per a acostar els esports de neu als més petits. En aquest sentit, durant el matí s’organitzarà un taller de maquillatge i un de xapes i imants a la zona de Costa Rasa-Torrent. Es tracta d’una activitat lliure i gratuïta per a tothom que disposi de forfet de dia o de temporada.