Les estacions de Pirineu365 organitzen jornades de neteja de residus a l’entorn natural

Les estacions de muntanya de Pirineu365, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), organitzen des d’ara al juny i fins a l’octubre diverses accions de neteja per a recollir residus i conscienciar sobre la importància de mantenir els entorns de muntanya nets i saludables per a tothom. Els equipaments turístics d’FGC volen contribuir activament a la conservació dels seus entorns i promoure pràctiques responsables entre els seus visitants, reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat durant tot l’any.
La Molina va acollir, el divendres 12 de juny, la VII Jornada Clean Up Day amb la col·laboració del Parc Natural Cadí-Moixeró, Fundacions Tallers de Cerdanya i ADIS, l’Escola Bac de Cerdanya i del Restaurant Alabau. L’activitat ha comptat amb la participació d’uns 35 alumnes del Cicle Mitjà del Col·legi Bac de Cerdanya (Alp), així com membres de la Fundació Tallers de Cerdanya i la Fundació ADIS, ambdues dedicades a persones amb discapacitat. La neteja s’ha realitzat entre les 10 h i les 13 h en diferents zones de l’estació, incloent Alabau, Pista Llarga, Telecabina i Llac. L’objectiu principal és conscienciar sobre els residus, fomentar la reducció del consum d’un sol ús i contribuir a la conservació de l’entorn natural.
Respecte a Vall de Núria, l’activitat diària de l’estació té afectació a l’entorn més pròxim, ja sigui per residus provocats pel vent o la mateixa activitat dels visitants que genera brutícia a instal·lacions, camins o miradors. Per això, el proper divendres 26 de juny s’organitzarà una nova jornada de neteja col·laborativa entre les persones membres de les empreses que formen part de l’estació. Un cop feta la recollida es farà un piscolabis per a recuperar forces i compartir l’experiència de la jornada.
El dissabte 4 de juliol, de 10 h a 15 h, l’estació de Vallter coorganitzarà amb el Club Excursionista MadTeam la II Jornada de recollida de residus. La iniciativa recorrerà diferents zones de l’estació amb l’objectiu de redescobrir i contribuir a preservar l’entorn d’una manera activa i enriquidora. Els participants s’organitzaran en diversos grups per a recórrer i netejar zones clau com el Pla de Morens i Xemeneia, el Clot, el Bac i el Xalet. Per a tots els voluntaris, Vallter proporcionarà el material necessari per a la recollida de residus, incloent guants i bosses. Per a acabar, hi haurà un aperitiu gratuït per a tots els participants. Les inscripcions es poden realitzar a través del correu electrònic info@vallter.cat.
Pel que fa a Boí Taüll, es durà a terme la neteja habitual de zones com la Vall de Manyanet, la Vall d’Erta i el domini esquiable que es realitzarà durant l’estiu amb el personal de l’estació un cop ja no hi hagi neu a la zona.
Amb aquestes accions, les estacions de muntanya d’FGC Turisme volen contribuir activament a la conservació dels seus entorns i promoure pràctiques responsables entre els seus visitants, reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat durant tot l’any.