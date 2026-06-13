La Generalitat resol favorablement una primera part dels ajuts a la diversificació agrària del CGE 2025 per més d’1,3 M€

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat 11 sol·licituds d’ajuts a la diversificació agrària en explotacions catalanes. L’import total d’ajut atorgat en aquest primer grup ascendeix a 1.353.737,28 euros, que generen un volum d’inversió de més de 3,38 milions d’euros. Es continua treballant per a valorar la resta d’expedients que completaran l’aprovació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria, que es publicaran pròximament.
L’ajut a la diversificació agrària, regulat en el marc del Contracte global d’explotació (CGE) i dins del PDR.DARPA 2023-2027, té com a objectiu fomentar les inversions que permetin generar rendes complementàries, reforçar la viabilitat de les explotacions agràries i afavorir el desenvolupament econòmic del món rural.
La major part de les inversions auxiliades es concentren en la creació i millora d’establiments de turisme rural i agroturisme, la rehabilitació d’edificacions per a usos turístics, així com en activitats de transformació i comercialització de productes agraris. En menor mesura, també s’inclouen actuacions vinculades a serveis recreatius i instal·lacions amb valor afegit dins de l’explotació.
Territorialment, els expedients aprovats es distribueixen principalment a les demarcacions de la Catalunya Central, Lleida i Girona, amb una presència destacada de projectes vinculats al turisme rural en comarques com Osona, el Solsonès, la Segarra o l’Alt Empordà. Aquesta distribució posa de manifest el paper de la diversificació com a eina de dinamització econòmica en zones rurals amb potencial turístic i de valorització del patrimoni agrari.
Territorialment, els ajuts concedits es distribueixen de la manera següent:
|Serveis Territorials
|Nombre d’expedients
|Import ajut (€)
|Import inversió (€)
|Catalunya Central
|5
|509,473.21
|1,273,683.02
|Girona
|2
|345,019.80
|862,549.49
|Lleida
|3
|454,564.49
|1,136,411.23
|Penedès
|1
|44,679.78
|111,699.44
L’objectiu dels ajuts de diversificació és incentivar la multifuncionalitat de l’agricultura i promoure la creació de llocs de treball, la fixació de població al territori i la dinamització econòmica de les zones rurals.