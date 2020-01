El departament d’Estadística ha publicat aquest dijous les autoritzacions de treball i els estrangers amb permís de residència entre juliol i setembre del 2019, entre els quals hi ha hagut un total 1.313 autoritzacions, un 2,7% més que en el mateix període de l’any anterior. Si ens centrem en totals del 2019, a 30 de setembre hi ha hagut 45.573 autoritzacions, entre les quals, les de residència i treball en representen 35.471, amb una variació positiva de l’1,9%. D’altra banda, 8.039 persones tenien un permís de residència simple, el qual respecte a l’any passat, ha augmentat un 0,2%.

Pel que fa a les autoritzacions de treball, que han tingut una variació anual positiva del 6,6%, es comptabilitzen un total de 1.643 permisos de treball fronterer en vigor. A la mateixa data, es van registrar 250 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís ha disminuït en un 3,5%. Si ens centrem per nacionalitats, els espanyols continuen sent el col·lectiu més representat amb un total de 629 autoritzacions amb el 47,9% del total del tercer trimestre. Els portuguesos representen un 9,9% i els francesos un 7,5%. Per edats, la part més important de les autoritzacions d’Immigració en vigor es concentra en el tram de 26 a 59 anys, amb un 63,7%.

Durant el tercer trimestre, el nombre de baixes se situa en 228, un 19,4% més respecte al mateix temps del 2018. El 53,1% de les baixes són d’espanyols, un 13,6% són de francesos i un 10,5% són de portuguesos. Del total, 153 baixes corresponen a autoritzacions de residència i treball i la resta són d’autoritzacions de residència.