L’organització de la Comapedrosa Andorra ha adaptat aquest dijous el recorregut de la cursa Individual Race. Per causes meteorològiques, la cursa no podrà arribar fins al Pic del Comapedrosa però si que manté la seva ubicació original a Arinsal. Aquest recorregut fins al Comapedrosa es va desestimar ahir per seguretat. La normes de seguretat indiquen que qualsevol pala de més de 30 graus de desnivell no pot tenir més de 40 o 50 cm de neu fresca acumulada. Actualment a cotes altes ha caigut més de 100 cm de neu i per aquest motiu, s’ha adaptat el recorregut.

El recorregut adaptat és d’alta muntanya i manté el seu nivell tècnic. Tant la sortida com l’arribada estan situades al Xalet Igloo d’Arinsal, a 2300 metres i la cursa es realitzarà dins del domini esquiable de Vallnord – Pal Arinsal però al majoritàriament per fora pista. El circuit passarà pel Port Negre pujant fins al Pic Alt de la Capa. Seguidament es baixarà la pala de l’Alt de la Capa fins al bar Obelix tornant a pujar l’Alt de la Capa i al final del recorregut passarà pel Pic Negre i el Port Vell per acabar al Xalet Igloo. En total, el recorregut per a sènior masculí tindrà 5 pujades i 5 baixades amb un desnivell de 1790 metres. El recorregut sènior femení i junior masculí constarà també de 5 pujades i 5 baixades amb un desnivell de 1390 metres i finalment el junior femení de 3 pujades i 3 baixades amb un desnivell de 880 metres. La primera sortirà tindrà lloc a les 10h amb la sortida sènior masculina. Aquesta cursa es retransmetrà per streaming a través del facebook de Comapedrosa World Cup.

És tracta d’una cursa que des del principi ha volgut englobar el quatre pics més emblemàtics del país: el Pic del Comapedrosa, el Pic de Comallemple, el Pic Alt de la Capa i el Pic Negre. En aquesta edició, el circuit recorrerà els dos últims pics.

la vertical race mantindrà el mateix recorregut

Les fortes nevades no afectaran al circuit de diumenge per la Vertical Race. Es tracta d’un recorregut molt especial per als participants, ja que es realitza integralment per la pista d’esquí, la qual cosa permet als esportistes donar el 100% sense que es generi cap interferència durant la progressió. Això la converteix en una cursa única i molt atractiva tant per als corredors com per als espectadors de Comapedrosa Andorra World Cup. En aquesta també es realitza la Open d’Andorra en categoria sènior, júnior, cadet i infantil i serà l’encarregada d’inaugrar la cursa amb la sortida a les 9h30. Aquesta cursa es retransmetrà per RTVA i Facebook de Comapedrosa World Cup a Andorra.