L’equip de Verdú clou l’estada a Suïssa amb bones sensacions

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (FAE)

Joan Verdú i el seu staff tècnic es va desplaçar a Saas Fee (Suïssa) fa uns dies per a tenir un darrer contacte amb la neu abans de la llarga estada a Nova Zelanda que començarà a mitjans d’agost. L’equip va tornar del país alpí la setmana passada i ho va fer amb molt bones sensacions per les condicions de treball que han tingut i pel nivell demostrat per l’esquiador andorrà.

L’equip va entrenar a Saas Fee del 19 al 23 de juliol, amb unes “condicions boníssimes”, segons ha explicat el seu entrenador, Juan Lago. El primer dia la glacera va estar tancada per mal temps, però la resta de dies van tenir intenses jornades d’esquí amb sol i neu dura.

“Les condicions van ser molt bones i especialment va ser una estada molt positiva. Vam fer diversos entrenaments, amb una molt bona progressió de pal curt a pal llarg, treballant molt bé. Va sortir tot rodó. Estic content amb el treball que estem fent i com està ara mateix el Joan”, ha manifestat Lago, que continua preparant juntament amb l’staff tècnic, el que serà l’estada clau de la pretemporada a Nova Zelanda.

Verdú continua entrenant durant aquests dies abans del viatge a l’hemisferi sud. L’estada a Nova Zelanda serà del 15 d’agost al 19 de setembre.