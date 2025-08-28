L’equip de Joan Verdú, preparat per a l’estada a Ushuaia

L’equip de Joan Verdú ha estat preparant durant les últimes setmanes el nou desplaçament previst de llarga durada a terres argentines. Ushuaia serà l’escenari dels entrenaments de l’esquiador andorrà el pròxim mes: l’estada s’inicia el diumenge, 31 d’agost, i finalitzarà el 28 de setembre. Amb dues sessions diferenciades a Saas Fee, la primera al mes de juliol (quatre dies del 20 al 24), i la segona del 18 al 22 d’agost, l’equip ha estat posant a punt el nou material. A més, les sessions d’esquí han estat molt profitoses per a Joan Verdú, per a iniciar els entrenaments a Argentina amb una bona base de rodatge.
A l’última estada a Saas Fee van poder esquiar dos dies amb bones condicions, fent els diferents tests de material, posant el focus especialment a les botes, per a tenir les especificacions correctes i idònies per a l’esquiador del Principat.
Juan Lago, responsable de l’equip elit: “Sobretot hem fet test de material, centrant-nos moltíssim en les botes, per a intentar confeccionar en aquest segon camp de Saas Fee la bota per a Ushuaia. Hem avançat molt treball del primer camp al segon, i del segon al d’Ushuaia, perquè així podem portar-nos quatre models de botes, boosters i botins que sabem que ens funcionen. A partir d’aquí, amb aquests models i partint d’una bota base, i adaptant-la ja podem provar en condicions d’hivern, amb neu més dura i situacions diferents. A més, hem aprofitat per a fer bastants exercicis per a posar a l’esportista al seu lloc, que agafi una bona forma i fer treball tècnic per a estar en condicions”.