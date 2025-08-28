Mònica Doria torna a la Copa del món de Tacen, a Eslovènia

Mònica Doria vol apurar les seves opcions per a lluitar per la classificació general de la Copa del Món en la modalitat de canoa. La palista andorrana torna a la competició de primer nivell aquest divendres amb la Copa del Món de Tacen (Eslovènia), la quarta del calendari, amb l’objectiu d’allargar els bons resultats del primer tram de la temporada.
De fet, a Doria li queda aquesta Copa del Món, les finals de la setmana vinent a Augsburg i la gran cita del calendari de 2025: el mundial d’Austràlia. Així, Eslovènia serà la darrera aturada abans de les grans finals d’Augsburg en les quals la puntuació valdrà doble.
Aquest divendres, s’obrirà foc amb la modalitat de caiac (12.15 h), amb la baixada de Mònica Doria a partir de les 12.53 h. Les finals seran a partir de les 16.00 h.
Pel que fa a l’especialitat de la piragüista del Principat, la canoa, arribarà dissabte al matí amb la baixada de l’actual campiona d’Europa, a partir de les 11.26 h. Com ja és habitual, el diumenge es reservarà per al Caiac Cross.
Opcions a la general de canoa
Després de tres proves la general de la Copa del Món, Mònica Doria arriba empatada amb la vuitena classificada en la modalitat de canoa amb 96 punts.
Actualment, la líder és Jessica Fox que serà baixa tant en aquesta Copa del Món com a Augsburg per una lesió. A més, a Tacen, tampoc hi seran Gabriela Satkova ni Elena Marx. Això suposa que Doria guanyarà, segur, dues places en aquesta classificació i retallarà punts a l’australiana que molt probablement es quedarà sense opcions a medalla a la general de canoa.
En aquest sentit, cal recordar que la puntuació obtinguda a Augsburg valdrà per dos, el que vol dir que un bon resultat a Tacen, sumat a una gran actuació a Alemanya, donarien moltes opcions a Doria de pujar al podi de la general, que actualment es troba a 32 punts.