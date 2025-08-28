Detencions per possessió de droga, per conduir amb el permís suspès i per alcoholèmia

Aquests darrers dies s’ha procedit a la detenció de diferents persones. D’una banda, una turista de 39 anys ha estat detinguda per la Policia a la frontera del riu Runer quan accedia al país en possessió de 0,3 grams de cocaïna. Així mateix, també s’ha detingut un home, de 66 anys, a Ordino, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.
Pel que fa a aquest darrer individu, la patrulla el va reconèixer quan el va veure circular per l’avinguda del pont d’Ordino i el va poder controlar. A més, va donar un positiu de 0,78 a la prova d’alcoholèmia.
Per conduir sota els efectes de l’alcohol, aquesta setmana s’ha detingut un home de 32 anys a Andorra la Vella amb una taxa d’1,10.