L’equip de fons viatja a Alemanya per a competir a la Copa d’Europa d’Oberwiesenthal

La fondista andorrana, Gina del Rio (Reichert / Nordic Focus)

La Copa d’Europa (actual FESA Alpen Cup, el que abans era OPA) continua amb el seu calendari i aquest cap de setmana es desplaça a Oberwiesenthal (Alemanya). L’equip femení, amb Carola Vila i Gina del Rio, hi serà present. Així, doncs, nova cita amb la Copa d’Europa per a l’equip femení de la secció de fons de la FAE. Gina del Rio disputarà totes les curses en la categoria júnior amb la intenció de mantenir el nivell que ha estat mostrant fins el moment. L’andorrana, que competeix en el seu últim any com a júnior, no ha abaixat del podi en cap cursa i, de fet, és la líder de la competició.

Per la seva part, també hi serà Carola Vila, que correrà dues de les tres curses de la categoria absoluta. Per tant, Vila i Del Rio seran divendres a la cursa sprint d’1,3km, mentre que el dissabte, als 20km mass start en lliure només hi serà Del Rio. Ja el diumenge tornaran a competir les dues andorranes, a la carrera dels 5km i 10km interval start en clàssic, respectivament.





Del Rio, líder júnior amb 440 punts

Gina del Rio encapçala la classificació general de la Copa d’Europa en categoria júnior amb 440 punts. En segona posició es troba la italiana Iris de Martin Pinter amb 310 punts, mentre que tercera, amb 291 punts, es troba l’alemanya Charlotte Boehme.